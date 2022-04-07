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一種升息、兩種解讀 預售房市燈號連8綠

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
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住展雜誌今(7)日公布3月推案市場調查，預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數等三項上升，對應燈號維持綠燈，已經「連8綠」。

住展雜誌研發長何世昌表示，目前市場上大多是剛性需求的自住客，雖然部份消費者因擔憂利息加重而暫緩購屋，也有消費者預期愈晚買房利息愈高而加快購屋腳步，呈現「一種升息、兩種解讀」。由於需求仍舊穩健，部份品牌力強的超高價建案仍在極短時間內完銷。

根據住展調查，3月進入房市傳統旺季，推案量明顯放大，預售屋推案量約1,100億元，3月完工釋出的新成屋戶數也同步成長，可售戶數逾400戶，單一案量逾15億元以上的指標案，包括新北市-汐止「忠孝誠藝」、新莊「寰宇一號」。

雖然3月開賣的建案一籮筐，但案量仍遜於預期。主要是受到央行鷹式升息、和預售屋聯合稽查的衝擊，超出業者原先預期，導致部份建案放慢推案進度、延後推出，預估北台灣今年329檔推案量可能縮水約800至1000億元。

由於3月新開的建案數較多，待售住宅建案數量微幅上升至1,050個左右，議價率則大致持平。

3月指標建案平均來人組數約為34.7組／周，較2月增加6.2組／週，連續兩個月上升。雖然3月來客量上升，但卻是幾家歡樂幾家愁；受到央行鷹式升息的衝擊，舊建案來客組數普遍下滑，但3月新開的指標案眾多、且預約看屋踴躍，才使得來客組數往上衝高。

標建案平均成交組數約3.1組／周，也比2月增加約0.4組／週。雖然成交組數上升，何世昌表示，3月是購屋旺季，如此升幅並不算太好；若與去年相比，成交組數僅持平而已。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

建案 升息 預售屋

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