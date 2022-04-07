台鹽力挺桌球世界第一程銘志 為全國身障運動會加油

台鹽公司（1737）發揮體育推手精神，6年來持續資助帕拉桌球TT5級世界排名第一程銘志國手克服肢體障礙，在國內外各大賽事屢創戰績。程銘志9日即將出賽111年全國身心障礙國民運動會，台鹽站在第一線為他加油，並以台灣好水-「台鹽海洋鹼性離子水」補充戰力，助他在運動會上勇奪佳績！

台鹽公司董事長吳容輝指出，程銘志國手在桌球賽事與人生的戰場上努力不懈，精神令人敬佩。台灣體育需要長時間穩定的投資與培育，尤其身障國手挑戰更大，需要各界的支持。台鹽自2017年起便與程國手站在同一陣線，希望為身障體育界盡心力，也鼓勵年輕選手不畏艱難，在體壇上成就自我。

程銘志表示，台鹽長年穩定的支持，幫助他克服萬難、專心練球，在每一場比賽中全力以赴。「台鹽海洋鹼性離子水」是運動人士的首選，也是他征戰各大賽事的好夥伴，讓他在全國身障國民運動會更具信心！

今年全國身心障礙國民運動會將於4月9日至12日在台中盛大舉行，全國各項體育好手將在賽場上發光發熱。台鹽邀請大家關注精彩賽況，為程銘志和各位國手加油。