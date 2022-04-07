博客來推「媽媽變美全攻略」 母親節檔期業績拚增三成

統一超（2912）旗下博客來母親節檔期今（7）日起開跑，推出母親節特企「美夢成真」變美全攻略，主打美妝、家電、美食、保健、家居生活、服飾配件商品，祭出多樣母親節檔期限定優惠組，預計母親節活動檔期可帶動博客來整體業績較去年同期成長三成以上。

博客來表示，瞄準上半年美妝保養最大檔，美妝保養品在4月就出現囤貨潮，買氣較平日成長二至三成，母親節活動主打明星發燒特惠組以及敏感肌膚女性的美容保養聖品，呼應時下對於身體清潔、肌膚保養的重視度節節上升，特別引進IPSA、L′ERBOLARIO 蕾莉歐、DURANCE朵昂思等新品牌，推出夯爆超值多件組吸客。

根據博客來銷售觀察，目前以「按摩」小家電買氣最夯，除了近年很夯的筋膜槍外，宅在家煲劇上網眼睛超疲勞，「眼部按摩」在近2個月銷量較去年同期成長六成，母親節檔期特價可望再刺激一波買氣，還有美容家電，以及智慧多功能廚房家電等都是每年擄獲媽咪的重點選項。

另外，母親節蛋糕預購同步開跑，香菜、草莓特色蛋糕全都有，保健禮盒、咖啡飲品也是送禮首選。博客來表示，母親節蛋糕是每年母親節檔期的重頭戲，博客來今年集結超過10款蛋糕、甜點、五款禮盒，網羅六福皇宮、PAUL、久久津等名店精緻甜品，主打本地特色食材。平均預算落在2,000元左右的消費者，不妨選擇女性「保健營養品」，另外，看準咖啡商機魅力無窮，星巴克推出春季綜合禮盒、新品牌CAFE!N進駐同步重磅開賣LINE FRIENDS咖啡系列聯名新品，提供豐富多樣化送禮選擇。