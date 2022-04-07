金管會公布3大保險方案績效優良保險業者

金管會日前公布去（110）年推動「提高國人保險保障方案」、「辦理微型保險業務」暨「投資五加二新創產業及公共建設」績效優良獲得獎勵的保險業者，其中有18家壽險公司獲「核准制商品」得改採備查制辦理的獎勵。

首先，在推動「提高國人保險保障方案」績效優良方面，根據金管會名單，獲得獎勵的保險業者包括：臺銀人壽、台灣人壽、國泰人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽、三商美邦人壽、第一金人壽、合庫人壽、全球人壽、國際康健人壽、友邦人壽、法國巴黎人壽及安達人壽等14家壽險公司

其次，在「辦理微型保險業務」績效優良方面，根據金管會名單，獲得獎勵的保險業者包括：台灣人壽、國泰人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽及富邦人壽等6家壽險公司，另有兆豐產險、富邦產險、泰安產險及國泰世紀產險等4家產險公司。

第三，在「投資五加二新創產業及公共建設」績效優良方面，根據金管會名單，獲得獎勵的保險業者包括：台灣人壽、國泰人壽、中國人壽、新光人壽、富邦人壽、遠雄人壽、宏泰人壽、台新人壽及全球人壽等9家壽險公司。

針對此次獲得肯定的保險業者，金管會給予正面肯定並進一步說明，之所以表揚績效優良的保險業者，主要目的為使保險充分發揮保障功能，並提供國人適足人身保險保障及鼓勵保險業推動微型保險業務，於是推動「提高國人保險保障方案」並辦理微型保險業務應注意事項，對於績效優良獲得獎勵的保險業者，給予「核准制商品」得改採備查制辦理的獎勵，同時定期公布辦理績效優良的公司名單及相關申請案優先審查等獎勵措施。

最後，金管會強調，展望今年將持續加強宣導，除了鼓勵保險業者致力於推動

保險商品的同時也提醒民眾規劃適足保險保障的重要性外，並進一步協助建構更臻完善的社會安全網，同時也積極鼓勵保險業者投資國內公共建設並與五加二新創產業及公共建設建立「長期夥伴」關係，以協助提振國內實體經濟發展。