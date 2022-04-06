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抓戰犯？ 長榮國際前董座柯麗卿退出董事會

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
長榮集團控股公司長榮國際今天召開董事會。圖為長榮集團總部。圖／聯合報系資料照
長榮集團控股公司長榮國際今天召開董事會。圖為長榮集團總部。圖／聯合報系資料照

長榮集團控股公司長榮國際今天召開董事會，一如預期，由弟弟派的前長榮集團總裁張榮發女婿、前兆豐金控董事長鄭深池出任新董事長，取代原董事長柯麗卿，預計明天將進一步撤換哥哥派的現任總經理戴錦銓，改由長榮航勤董事長張明煜擔任。

長榮國際2月改選董監，由大房二子張國明、三子張國政及二房張國煒母親等泛弟弟派聯盟，在5董2監中，奪得4席過半席次，贏了哥哥派大房長子張國華。

當時弟弟派的共識，就是要把哥哥派的老臣柯麗卿換下，不要讓柯續掌長榮國際董事長。

此次董事會原本有哥哥派的張國華，詠公司法人代表柯麗卿，及監察人御公司葉佳全；而弟弟派則包括凱明投資代表人鄭深池、聖世投資張明煜（長榮航勤董事長）、祥陽慈善基金會張聖皓（張國明之子）、監察人李寬量（前長榮鋼鐵董事長）。

但觀察今天出席董事會的名單，詠公司的代表柯麗卿，已換成現任長榮國際總經理戴錦銓。據了解，柯麗卿原本想取代葉佳全擔任監察人，這樣一來，哥哥派的張國華、柯麗卿與戴錦銓便可組成「戰鬥鐵三角」，並對外宣告：「我們還在！」但因柯是弟弟派欲除之而後快的眼中釘，除背負不少罵名，也可能是柯眼見時勢已變，後來柯麗卿即自己決定隱退。

柯麗卿 長榮集團

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