長榮國際變天幕後／沒有交集的10分鐘 上演兩個意外及一個不意外

長榮國際今（6）日召開董事會進行新任董事長改選，過程不到10分鐘，出現了2個意外及1個不意外。

第一個意外是原來市場有消息指出，哥哥派會出招不開董事會，假設今日沒舉行，8日弟弟派就會自行召開董事會，但今天下午所有媒體都收到風聲，聚集在長榮集團台北民生東大樓等待看會議會不會進行，結果意外地如期舉行。

此次董事會原本有哥哥派包括張國華，詠股份有限公司柯麗卿以及監察人御股份有限公司葉佳全，而弟弟派則包括凱明投資代表人鄭深池、聖世投資張明煜（前長榮國際董事長）、祥陽慈善基金會張聖皓（張國明之子）、監察人李寬量（前長榮鋼鐵董事長），由於詠股份代表已經換成現任長榮國際總經理戴錦銓，今日柯麗卿並未到場，改由戴錦銓參加。

據透露，整場董事會，歷經10分鐘，雙方沒有交集，肅殺味十足，會議開始弟弟派主張雙方的律師都要離開會議現場，主席張國華提出如果程序有問題需要律師諮詢不同意，雙方為此互不退讓，場面尷尬，後來僵持不下後主席仍裁量律師留下會議進行。

由於今日只有改選董事長一案，原本預期哥哥派會提名張國華或戴錦銓，但卻意外舉手提明推舉張聖皓擔任董事長，但表決僅獲得兩票。隨後弟弟派舉手提明鄭深池擔任董事長，獲得三票支持，鄭深池順利擔任董事長。

哥哥派意外推舉張榮發二子張國明兒子張聖皓擔任董事長，外界推測釋出由張家人擔任長榮國際董事長的想法，結果不如所願，投票結果顯示，除張國華、戴錦銓兩票支持張聖皓之外，連張聖皓自己都投給鄭深池。

之前大哥張國華接受本報專訪時曾指出，長榮集團不管分不分家，都應由握有股權的張家人討論並說了算，推測會「意外」推薦張聖皓擔任董事長，是在向弟弟派遞出橄欖枝，但此舉沒有獲得弟弟派認同，因此長榮國際董事長一職由姓柯換成姓鄭。

唯一不意外是如外界預期，長榮國際由集團創辦人張榮發駙馬鄭深池擔任長榮國際董事長，這是逾20年後，鄭深池再度回鍋長榮集團任職，一位已經離職的集團老臣感慨地說，長榮集團真正的經營權之爭恐怕從今天才開始，紛紛擾擾將成為長榮集團的新常態。

據了解，今日的董事會尾聲弟弟派臨時發出開會通知書，就在7日，也就是明日將舉行臨時董事會撤換現任總經理戴錦銓，改由前任長榮國際董事長張明煜回鍋長榮國際擔任總經理。不過對此，弟弟派委託的律師受訪時指出，一切取決新任董事長鄭深池，他有裁量權，即使哥哥派不出席，鄭仍可召開。

長榮國際換人當後，一般推測首戰會在立榮航空、中再保，由於長榮國際可直接撤換立榮航空和中再保的法人代表，因此弟弟派可直接掌控這兩家公司，比較需要觀察的是立榮航空，第二大股東是四子張國煒，後續雙方怎麼喬值得玩味。