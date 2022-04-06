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長榮國際變天 業界推測弟弟派將拿下立榮航

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
長榮國際今日召開董事會推選鄭深池接任董事長。記者黃淑惠／攝影
長榮國際今日召開董事會推選鄭深池接任董事長。記者黃淑惠／攝影

長榮集團控股公司長榮國際今天召開董事會，一如預期，由長榮集團前總裁張榮發女婿、兆豐金控前董事長鄭深池出任新董事長。鄭也發聲明說，期望張家四兄弟團結並放棄成見。但業界認為，長榮國際正式變天，只是揭開兄弟角力戰的序幕，之後會「一戰接一戰」，預料立榮航空會先被弟弟派拿下。

長榮國際2月改選董監，最後結果跌破外界眼鏡，由大房二子張國明、三子張國政及二房張國煒母親等泛弟弟派聯盟，在5董2監中，奪得4席過半席次，贏了哥哥派大房長子張國華。

市場人士說，市值破兆的長榮王國，今後不再是張國華獨大，長榮集團的版圖與權力結構，勢必重新洗牌；由於長榮國際為長榮海運、長榮航空等各大上市公司的大股東，往後改派法人董事，或經由改選更替經營權，也都在可預期範圍內，大房二房四兄弟各有地盤。

至於哪一家會先被改變？業界認為，應該就是立榮航空。長榮國際持股立榮約23%，在7董2監中，占2席法人董事，如果立刻改派，加上張國煒的雲杉公司原就有3席法人董事，泛弟弟派不用改選就直接可拿下過半主導權。

長榮集團 立榮航空 經營權 股東

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