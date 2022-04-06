和泰車推電動車 品牌概念店展開試乘體驗

和泰車（2207）力推電動車，Lexus Electrified為Lexus推動車款全面電動化的宣言與願景，包含BEV(Battery Electric Vehicle)電動車、FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle)燃料電池車、HEV (Hybrid Electric Vehicle)油電複合車、PHEV (Plug in Hybrid Electric Vehicle)插電式油電複合車，透過四種新興動力能源車款創造駕馭樂趣。

和泰車指出，為了讓更多喜愛Lexus的車迷體驗電動化車款之全新動力與駕馭樂趣，2021年底LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店試乘活動，持續擴大Lexus Electrified認知，2022年將再次於品牌概念店展開試乘體驗。自2022年4月11日至2022年5月8日於品牌概念店作為活動地點，展開試乘體驗活動，提供UX 300e(BEV)、NX 450h+(PHEV)與NX 350h(HEV)三款話題車款。

和泰車表示，2021年Lexus不僅推出首台BEV電動車UX 300e和品牌首款PHEV插電式油電複合動力NX 450h+，更搭載絕佳的純電續航表現與極具爆發力的馬力輸出，創下銷售佳績；此外，同為電動化一環的NX 350h HEV油電複合動力車也在油耗與駕馭感受上大幅進化，讓Lexus朝全面電動化的時代邁向一大步，完整了Electrified車款布局。

專屬試乘活動將於「LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店」舉辦，融合時尚及高科技元素，打造包含知名餐飲、Lexus精品等複合式概念店，希望能更貼近消費大眾，傳遞Lexus Electrified品牌概念及未來願景。參加試乘者不僅可免費體驗車款動態魅力，體驗完畢只要現場完成資料填寫，即可享有Lexus精品一份與飲料一杯。