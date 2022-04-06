鄭深池發聲明：受張榮發遺族之託 自當略盡綿薄

鄭深池接任長榮國際董事長後，今（6）日也發出聲明稿提及，受故創辦人張榮發遺族委託出任長榮國際董事長，希望藉長輩的身份，提供一個平台，期許張家四兄弟能放棄成見一起談。不過，據了解，張國華態度還是一樣，經營權的問題，還是由四兄弟親自談才能真正解決問題。以下為聲明稿內容

本人頃受故創辦人張榮發先生大部份遺族委託，出任長榮國際股份有限公司董事長，希望藉長輩之身份，提供一個平台，期許籍此平台讓張家四兄弟能放棄成見，誠心相待，共謀圓滿解決之道，以達創辦人期望兄弟團結之遺願。針對媒體報導及外界傳言，特聲明:

一、本人接受委託，其目的唯在促進張氏家族團結。

二、長榮企業集團是一大跨國企業，促進長榮企業集團發展壯大，有利台灣經貿發展與國際和平。本人長期受創辦人張榮發先生培植提攜，受大部份張氏家族信任，基於感恩，自當略盡綿薄。

耿耿此心，殷盼社會各方人士共鑑。