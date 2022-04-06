新北市去年房價漲8.78% 央行升息後房市恐反轉

新北市去年第4季新成屋指數達112.6，與前年同期相比成長8.78%，達實價登錄上路以來最高點。新北市地政局表示，指數大幅上漲主因為原物料上漲、低利率、加上持續推動捷運建設及整體開發區。屋比總監陳傑鳴表示，今年3月央行無預警升息，加上內政部近期在推「禁止預售屋契約轉換」，可預期今年漲幅會比去年低，且中央若持續升息至接近3%時，明年房市甚至可能出現反轉。

新北市住宅指數是以2016年的全年房價為基準，以當時各區具代表性的「標準住宅」來訂定，他們會設定條件，找出屋齡不會過新、過舊、面積和位置具代表性的房屋，透過實價登錄模型，才能精準取得區內標準住宅價格。舉例來說，全市2016年住宅指數為100，現在為112.6，就代表當時至今漲了12.6%。

新北市整體住宅指數在去年呈現大幅上揚的情形，尤其是第四季，許多地區的住宅指數紛紛來到多年新高，其中淡水區指數110年11月指數為112.49，達近7年以來高點；三重蘆洲區、新店區、汐止區，2021年11月指數分別為117.84、111.67、112.88，同樣也是近期高點。各分區與前年相比大致有4%至13%漲幅。

去年整體新成屋住宅指數與年前的四季相比，漲幅分別為2.28%、1.65%、1.89%、2.69%，全年漲幅達到8.78%。

民眾陳先生表示，他近期到新莊副都心看預售屋，發現建商在一年半前賣單坪46萬的房子，現在竟已漲到62萬，對這樣的漲幅真的無法接受，認為房市有過熱的情形，所以沒有下手，預期在升息後將有機會買到更便宜的房子。

新北市地政局表示，新北去年房價大幅度成長主因在於低利率還有城市多項建設陸續在推動，許多台北市外流人口都跑到有未來性的新北、桃園購屋。

地政局指出，去年至今年幾乎都是房市大多頭的情形，今年第一季的房屋移轉棟數是1萬6594棟，比去年同期的1萬5233棟還要多，可以看出房市還是相當熱，不過可觀察的是3月開始美國與台灣都開始升息，若升息幅度夠大，是有可能會影響到房價。

陳傑鳴說，通常第4季都是購屋旺季，去年房市越來越熱，政府才加強打防力道，調控、管控措施都變嚴格，目前市場上比較熱的點多為新興重劃區與捷運沿線。

陳傑鳴表示，今年第一季房市還是相當熱絡，不過央行在3月無預警升息1碼，這與過去慣性的升息半碼有所差異，如此動作確實有達到宣示性效果，市場開始憂心今年的升息幅度是否會加快，近期買氣有稍微受到影響。

陳傑鳴表示，目前可以預期今年房市可能呈現緩漲，但如果明年利率持續走揚至接近3%，房市就可能反轉，出現下修情形，到時候將變成買方市場。

另外，陳傑鳴還提到，內政部近期在推「禁止預售屋契約轉換」，目前案子已送至行政院，若順利等到立院通過，預售屋將不能轉售，可能會影響到投資客或預售屋持有者，近期已經有些投資客開始拋售房屋。

陳傑鳴指出，去年是因為預售屋一直成交，連帶推動新成屋、中古屋市場，但若法案通過，預售市場勢必受到打擊，整體房市將會受到影響。

陳傑鳴建議，民眾購屋時，還是要審慎挑選物件，千萬別因為房市熱潮就隨便搶進，許多老屋、偏遠房子都因為這波大漲跟著受惠，但如果房市出現修正，這些房產會比較難以賣出，民眾若要自住，最好還是選擇鄰近捷運站，超過15坪且有2房的房子，未來要換屋時會較易拖手。

新北市議員陳偉杰表示，中央近年推出許多打房政策，但房價仍是不斷上漲，代表政策都沒有打到點，年輕人買不起房，痛苦指數越來越高，中央還是應該好好思索，提出真正有效的打房策略。