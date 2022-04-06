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風城變瘋城 新竹晚一年買房得多3年不吃喝

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
新竹房市示意圖。圖／住宅週報提供
新竹房市示意圖。圖／住宅週報提供

根據內政部實價揭露資料顯示，去年六都加新竹呈現全面上漲走勢，統計含車位的成交建物中位價，包括台南市、高雄市、新竹縣、新竹市，第四季的中位價都比前一年度同期增加超過2成。

其中新竹縣差異最大，從2020第四季的每坪21.5萬元，躍升至2021第四季的每坪30.1萬元，中位數增加四成，成為這波房市大漲的「瘋城」，另外新竹市也從每坪21.7萬元增加至26.1萬元，新竹市年增2成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一年房價增幅四成是相當驚人的漲幅，以40坪房子來算，一坪平均漲8.6萬，新竹縣晚一年買房，得多付340萬。以國人平均家家庭可支配所得約110萬來算，等於得多3年不吃喝。

曾敬德表示，新竹地區房價開始起漲時間，與中美大戰後台灣科技廠商受惠業績大好有連動性，新竹匯集了全台平均薪資最高的科技就業族群，2020第二季新竹縣實登的中位價才剛站上2字頭，不到兩年的時間就衝到3字頭，過去10多年幾乎沒看過房價這樣飆漲。

統計顯示，六都加上新竹過去一年建物含車位的建物實價，單價中位數普遍呈現上漲走勢，雙北中位數差距相對較為溫和，新北年增8.1%，台北年增5.1%，桃園市則是房價中位數年增10.2%。

相較於北北桃較為溫和的房價表現，其他都會區房價表現相對凌厲，台中市建物含車位產品的中位價，年增14.6%，南台灣的房市也相對火熱，高雄市也從1字頭突破至2字頭，年增23.6%，台南市2020第四季每坪15.4萬增加到去年第四季每坪18.7萬元，年增21.3%。

面對過去一年快速上揚的房價，曾敬德建議，購屋人可以試算看看租跟買的差距，假如扣除房貸利息支出後，還可以多還一些本金，此時買就是個不錯的選擇。另外，因為現在可能有一波升息走勢，購屋人可以先預抓利率往上的空間，假如升到2%都不至於影響生活品質，也可以擇優購屋。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

房價 房市

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