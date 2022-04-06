新北各區新成屋、開發區、捷運沿線宅 房價全面攀升

新北市政府地政局今（6）日公佈最新一期住宅價格指數，去年10月至12月新北市新成屋、整體開發區、捷運沿線房價全面上揚，包括板橋土城區、中和永和區、新莊區、樹林三峽鶯歌區，三重蘆洲區、新店區、汐止區，皆達實價登錄統計數據以來高點，房價指數與去年同期相較，各次分區大致有4%至13%不等的漲幅。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，新北市重劃區多，不少已具備宜居機能，如新莊、永和等地，還有發展前景，甚至是投資出租效益，房價又相較台北市親民，都是目前房市主流特性，另外如果過去房價偏低，像是樹林、鶯歌一帶，在熱潮下雨露均霑，也容易出現戲劇化的走強幅度。

陳炳辰表示，捷運概念本就有房市萬靈丹效應，在台北市上班，回新北市居住，還享捷運生活圈的採買、交通便利性，房價攀高都不意外，尤其如環狀線帶動了新莊、中和等地段，串連起與雙北市區的生活圈，都在不動產熱市下更添利多。

新成屋方面，第4季新成屋指數為112.6，較前季上漲2.69%，較去年同期上漲8.78%，達到實價登錄以來高點，整體開發區指數方面，臺北大學特定區、林口新市鎮指數分別為126.1及115.15，較上季分別上漲2.16%、2.56%，與去年同期相較上漲5%、7.07%，皆達實價登錄以來高點；淡海新市鎮、副都心及頭前重劃區指數分別為113.07、104.5，相較去年有4.76%及4.03%之漲幅。

捷運沿線住宅方面，板南線(板橋段)、板南線(土城段)、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線、淡水線及環狀線房價指數相較前期均上漲0.06至2.91%，與去年同期相較則大概有3%至7%不等的漲幅，皆達實價登錄統計數據以來高點。

新北市地政局指出，受整體原物料及工資上漲，通貨膨脹預期心理因素影響，推動新成屋價格持續上漲，又觀察整體開發區因推動各項重大建設，生活機能亦日趨成熟，持續吸引人口遷入，購屋需求上升，帶動區域住宅價格穩定成長。