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去年新竹中位價房屋暴漲 專家：房價漲幅比通膨可怕

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房價瘋漲之可怕，更勝通膨，據內政部實價揭露資料顯示，去年六都加新竹呈現全面上漲走勢，統計含車位的成交建物中位價，包括台南市、高雄市、新竹縣、新竹市，第4季的中位價都比前一年度同期增加超過2成，其中新竹縣差異最大，從2020年第4季的每坪21.5萬元，躍昇至2021年第4季的每坪30.1萬元，中位數增加四成，成為這波房市大漲的「瘋城」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新竹地區房價開始起漲時間，與中美大戰後台灣科技廠商受惠業績大好有連動性，新竹匯集了全台平均薪資最高的科技就業族群，2020年第2季新竹縣實登的中位價才剛站上2字頭，不到兩年的時間就衝到3字頭，過去10多年幾乎沒看過房價這樣飆漲。

統計顯示，六都加上新竹過去一年建物含車位的建物實價，單價中位數普遍呈現上漲走勢，雙北中位數差距相對較為溫和，新北年增8.1%，台北年增5.1%，桃園市則是房價中位數年增10.2%，相較於北北桃較為溫和的房價表現，其他都會區房價表現相對凌厲，台中市建物含車位產品的中位價，年增14.6%。

南台灣的房市也相對火熱，高雄市也從1字頭突破至2字頭，年增23.6%，台南市2020年第4季每坪15.4萬增加到去年第4季每坪18.7萬元，年增21.3%。

新竹縣則是從2020年第4季的21.5萬元，2021年第4季則增加到30.1萬元，新竹市則是年增2成，從每坪21.7萬元增加至26.1萬元。曾敬德指出，一年房價增幅兩成是相當驚人的漲幅，晚買一年等於房價漲了2成的自備款，過去一年房價的漲幅比通膨可更怕。

面對過去一年快速上揚的房價，曾敬德建議，購屋人可以試算看看租跟買的差距，假如扣除房貸利息支出後，還可以多還一些本金，此時買就是個不錯的選擇，另外，因為現在可能有一波升息走勢，購屋人可以先預抓利率往上的空間，假如升到2%都不至於影響生活品質，也可以擇優購屋。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

房價 通膨

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