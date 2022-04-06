瞄準科技人喜好 國聚建設住戶超過五成是科技業

科技產業園區產能大爆發，科技族荷包滿滿成為購屋大戶，長年經營中科特區房市的國聚建設，住戶中有超過一半都是從事科技業，進而將科技族生活模式融入建案規劃中，包括重視健康、用餐空間、性能比等特點，堪稱科技人認證購屋品牌。

中科園區入列新「兆元園區」，根據最新中科就業人數統計，今年2月份的中科就業人數已達100年同期的2.27倍，科技從業人員湧入帶動周邊房市發展，包括西屯、大雅、龍井、北屯等中科周邊地區的新案，都屢屢傳出科技族購屋的案例。

鎖定中科核心生活圈接連推案的國聚建設，已購客中超過五成都是從事科技產業，包括位在中科特區的系列案，與最新推出的「國聚之璟」，洽詢購屋的客戶中，有相當高比例來自台積電、友達、大立光、群創、美光等知名科技大廠。

永慶不動產北屯十期生態園區店科長廖啟元分析指出，中科生活圈的福科路、西屯路都屬於成熟市區，加上沒有可重劃腹地，新案開發不易，市場上出現供給斷層。

而近十年來科技族群湧入，除了帶動購屋需求外，也讓當地房市掀起升級、轉骨的品牌大戰，在科技購屋族的口耳相傳之下，國聚建設特別針對年輕科技人量身規劃單一社區配置三個健身房以及社區餐廳等獨特公設，在中科當地造成旋風。

國聚建設協理陳政輝表示，科技人購屋最重視性價比，尤其是在性能表現上，同樣兩房格局要能有獨立用餐空間、各空間居室都必須擁有綠化景觀。

另外，包括像臨路角地等基地條件，或是超高樓層的地標醒目度與結構安全性，更讓科技族面子、裡子兼顧，對建商產生信賴感進而轉介朋友購屋，形成科技族之間的「同儕效應」。

根據實價登錄資訊，年度新完工落成的「國聚之悅」，近一年成交均價來到每坪44.58萬元，與整體社區的交易均價相比上漲幅度高達42.5%。其中位在11樓戶今年成交單價突破50萬元，達到每坪51.71萬元，價格之高令人咋舌，也反映出建商在產品的貼心規劃，帶動增值效益。

此外，七期建商如精銳、寶輝、龍寶等，也看中產業園區的龐大購屋需求，相繼跨足中科生活圈周邊購地推案，其中最大規模的「寶輝Village」國際城區總體開發案就吸引不少中科高階主管、醫師族群購入，更以6字頭房價創下區域新高。

除了中科台中園區，近兩年科技大廠也搶進中科后里園區設廠，六年間后科員工增加了4,410人，豐沛的就業人口紅利推升后里、豐原的房市需求，如久樘開發位在豐原區的預售新案「久樘宸陽」，就有不少美光科技的工程師詢問。