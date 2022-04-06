萊爾富三度聯手寬心園 推四款超商獨家聯名蔬食新品

響應世界健康日，萊爾富三度聯手台灣蔬食第一領導品牌「寬心園」，融合傳統與創新，即日起推出四款超商獨家聯名的蔬食新品，包含「客家小炒飯糰」、「極品X.O醬三角飯糰」、「寬心若燥飯」和「多彩香梅天使涼麵」，主打堅持嚴選在地食材，以真材實料搶攻蔬食族的味蕾。

根據世界素食人口報告指出，台灣素食人口已經突破300萬，其中吃素的人口就有13%，比例躍居世界第二，等於台灣每10個人當中，就至少有1人吃素。

加上，近年大眾健康意識抬頭，追求健康和無肉飲食的食素或食蔬人口，更是與日俱增，讓吃素不再侷限於宗教信仰，有更多的素食者是為了健康、環保，進而選擇享用蔬食料理，估計潛在的蔬食客群更突破600萬商機。

萊爾富看好蔬食商機，自2012年就陸續推出「健康素」、「環保素」的相關商品，如自有品牌Hi-Kitchen香椿炒飯便當(蛋奶素可食)、引進桂冠素青醬野菇義大利麵，還有推出可拆袋即食的甜蜜蜜玉米棒，提供素食者體現隨拆即食、不沾手的輕食尚概念，近年萊爾富對於蔬食商品的開發，更是不遺餘力。

為兼顧蔬食一族，萊爾富繼2020年7月攜手台灣蔬食第一領導品牌「寬心園」引進四款全素的植物肉手藝餃，結合小農契作蔬菜與高達六成的未來肉，以「一顆餃子一道菜」的創意發想，讓每一口不僅要吃得好，更要吃得巧。

同年11月再引進三款素食乾拌麵，麵體使用72小時手工日曬製麵，口感Q彈有勁。

根據萊爾富內部資料顯示，萊爾富推出的期間限定、限量的植物肉手藝餃和素食乾拌麵，一上市就在蔬食相關社群造成討論，成功吸引許多消費者到萊爾富搶購，銷售表現一直不俗。

萊爾富營運行銷處長施邦樑表示，萊爾富與「寬心園」攜手合作一年多以來，不僅培養了良好的默契，這次更借重「寬心園」長期在蔬食品牌的領導地位與經營，透過雙方跨業合作，開發出更多好口碑的蔬食商品，讓消費者在不同的時間走進萊爾富，能時時感受到全新的消費體驗。

即日起，萊爾富三度聯手寬心園，融合傳統與創新元素，推出四款超商獨家聯名蔬食新品，包含「客家小炒飯糰」、「極品X.O醬三角飯糰」、「寬心若燥飯」和「多彩香梅天使涼麵」，主打堅持嚴選在地食材，以真材實料搶攻蔬食族的味蕾。

這次不僅將島嶼的經典代表滋味，裝進共同仰賴的米食中，用一口甘甜的米飯與一口熟悉的鮮蔬醬香，不管是趕著上班、上學的通勤時光、出遊旅途中，讓「吃飯配菜」的好滋味，留住在巷口的超商內，隨時買、方便食用，既回歸內在身體與外在環境的平衡，同時讓消費者買得安心又放心，健康美味營養不打折。

萊爾富與「寬心園」獨家聯名推出的蔬食新品客家小炒飯糰，以紫米飯糰為主，加上黃豆醬的鹹甘提味，創造出最具特色的素食客家小炒。

另一款極品X.O醬三角飯糰，以海鹽壽司飯，搭配極品素X.O醬素肉，以及鮮香菇、杏鮑菇、金針菇切成細絲，入油鍋炸出香氣，再加入乾豆皮、乾素肉、紅辣椒與素蔥油小火慢炒，不僅色香味俱全，還帶有微辣的口感，是非常值得一嚐的素食新品。

還有寬心若燥飯，將寬心園主廚私房作法若燥迷人的獨家特製香氣，再搭配美味茄汁豆包與高麗菜、香菇筍干和花椰菜等豐富配菜，提供蔬食族一項午、晚餐的新選擇。

多彩香梅天使涼麵有別於一般傳統的涼麵，嚴選義大利麵中最細的「天使麵」(Angel Hair)，以口感細緻柔軟，猶如天使秀麗的細髮得名，醬汁的吸附能力也佳，加上涼麵醬汁是以手工特調的香梅醬汁，吃起來酸酸甜甜，在夏季清爽開胃又解膩，讓人百吃不厭。

寬心園精緻蔬食料理董事長黃瓊瑩表示，寬心園20年來致力推行蔬食運動，除了藉日常「食」事邀請顧客一同關注身體和土地的健康，更不斷透過料理的創新研發、激盪出蔬食的多元美味。

這次與萊爾富超商聯名推出四款蔬食料理，不僅僅是將寬心園的經典代表滋味，轉化成安心、方便、美味的超商鮮食，同時透過超商通路24小時的便利性，讓國人不分男女老幼，皆可享用寬心園美味蔬食料理，實踐寬心園「永續追求美味、健康、天然、愉悅」的餐飲文化。