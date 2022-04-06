遠傳推加山計劃 全台山區步道設近900面可通訊告示牌

後疫情時代國旅大爆發，登山旅遊成為熱門選擇，強化登山安全格外重要。遠傳（4904）自2015年起啟動「加山計劃」，優化台灣百岳及熱門登山步道的通訊品質，並搭配步道里程碑、路線解說牌等標示，設立近900面可通訊告示牌，讓山友在急難發生時，可以利用手機回報里程位置資訊。

遠傳表示，「加山計劃」陸續和羅東、新竹、東勢、南投、嘉義、屏東、臺東、花蓮八大林管處，及雪管處、玉管處、自管處合作，動員上千人次的工程人員前進全台偏遠山區，優化台灣百岳及熱門登山步道的通訊品質，讓山友在急難發生時，可以利用手機回報里程位置資訊，在安全便利的環境中體驗山林之美。

山區訊號容易受地型阻隔、天候不良等因素干擾，良好通訊與清楚的位置資訊成為山區救援關鍵。遠傳將持續與全台林管單位、國家公園管理處合作，完成台灣山區通訊品質優化工程，以實際行動守護山友安全。致力打造優質的登山環境，成為政府山區救援行動、友善山友的神隊友。