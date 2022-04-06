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疑沒按鈴公車過站未停 台中女遊客怒嗆司機：台南不會發展

貴爆…北市熱門捷運宅 只剩這站6字頭

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
台北捷運示意圖。記者游智文／攝影
台北捷運示意圖。記者游智文／攝影

捷運站周邊通常是購屋首選，依據台北市地政雲資料，去年全台北市捷運站300公尺內交易量前五大捷運站分別為中山國小、內湖、中山、古亭、永春，五站中僅內湖站的平均成交單價維持在6字頭，每坪約66.4萬元，其他四站在每坪73萬至86萬元。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，台北市房價水位高，資金潮來襲漲幅也有限，有明顯漲幅者多數有新屋交易帶動；內湖站周邊新成屋稀缺，且屋齡30年左右的大樓較多，社區均價大多落在6~7字頭，較貼近買方需求，因此成交量相對高，價格卻持平發展。

觀察台北市購屋熱門捷運站，第一名是中和新蘆線的中山國小站，去年平均交易單價每坪73.3萬元，成交均價年增6%，不僅是成交最多，也是熱門捷運站中增值幅度最高的一站。

第二名是文湖線的內湖站去年均價66.4萬元，年增僅0.3%。

第三名中山站為淡水信義線及松山新店線的交會站，均價每坪79.8萬元，年增幅2%，第四名古亭站也是雙捷運線，有松山新店線及中和新蘆線，均價每坪83.3萬元、年增3.9%，第五名為板南線的永春站，平均成交價每坪85.6萬元、年增4.8%。

郎美囡分析，台北市停車不易，通勤多倚重大眾運輸工具，住宅鄰近捷運站，未來轉手容易、價格也穩固，靠近捷運站常列為主要購屋條件，有雙捷運線的捷運站南來北往交通便利性更高，不過也因地段機能優越，周邊房價往往不低。

尤其像古亭站位於台北市中正區與大安區交界處，本就為台北市精華地段，房價自然高出許多。反觀熱門站點中山國小站，雖非雙捷運路線，但一站到民權西路站一樣有雙捷運優勢，且位於台北市中心，周邊公車班次多，鄰近中山區條通商圈，商家林立，附近40年以上的大樓均價約在5字頭，親民房價頗獲購屋人青睞，近期因5年內新屋交易比例增加，因此拉高了均價。

至於永春站緊鄰信義計畫區，捷運共構宅平均成交價約每坪120萬元，且交易熱絡，推升永春站成為成交熱門站點中房價最高的一站。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，捷運宅到站即到家的交通便利性高，相對地房價也偏高，倘若預算有限，不妨退而求其次，尋找距離捷運站500至800公尺的房屋，步行至捷運站的時間可在10分鐘內，亦可享有近捷運的優勢。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

捷運 房價

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