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新北各區房價全面漲 專家：看到買方憂慮恐懼
新北市政府地政局公布最新一期住宅價格指數，110年10月至12月，新北房價全面上揚，包括板橋土城區、中和永和區、新莊區、樹林三峽鶯歌區，三重蘆洲區、新店區、汐止區均來到歷史新高，新北市區內所有捷運沿線，房價也都創新高。
四大重劃區也都同步上揚，其中林口年漲7%最多，已連漲6季；三峽北大特區則已連漲11季。 淡海新市鎮、副都心及頭前重劃區相較去年有4.7%及4%之漲幅，也都接近歷史高點。
大家房屋企研室副理郎美囡指出，資金潮、成本上揚，加上通膨加劇，讓房市瀰漫房價上漲預期心理，去年第四季以來，全台各地首購、換屋，憂心愈晚買房價愈高，紛紛大舉進場買屋，市場儼然出現恐慌性買盤，雖有政策打房，但仍壓不住房價走揚。
其中新北市緊臨北市，雖因房價已高，漲幅不如中南部，但在北市高房價比價效應下，加上買氣上升，房價因此普遍上揚。尤其是捷運沿線以及重劃區更為明顯。
根據新北市統計，去年第四季全市、大樓及公寓價格指數與上季相較均呈上漲，觀察各次分區110年10月至12月的走勢，各月份整體趨勢呈現2%內漲幅，其中淡水區指數110年11月指數為112.49，達近7年以來之高點。
三重蘆洲區、新店區、汐止區，板橋土城區、中和永和區、新莊區、樹三鶯區，皆達101年起有實價登錄統計數據以來高點。與去年同期相較，各次分區大致有4%至13%不等的漲幅，數據顯示各區域住宅市場持續保持強勁需求，買賣交易熱絡，成交價量俱增。
在捷運沿線住宅方面，板南線(板橋段)、板南線(土城段)、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線、淡水線及環狀線房價指數相較前期均上漲0.06至2.91%，與去年同期相較則大概有3%至7%不等的漲幅，皆達實價登錄統計數據以來高點。
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