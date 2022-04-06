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疑沒按鈴公車過站未停 台中女遊客怒嗆司機：台南不會發展

上海昆山封城 PCB廠持續受影響

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

PCB廠商持續受到上海、昆山封城影響，製程鑽針及鑽孔服務廠尖點（8021）今（6）日公告，上海尖點配合當地政府防疫工作，於4月5日3時起持續實施封閉生產，直至上海市政府宣布解封為止。另外一家國內印刷電路板大廠定穎電子（6251）也在今日公告指出，昆山廠配合當地政府防疫工作，實行輪休調休。

尖點指出，上海尖點精密工具有限公司因上海市官方持續實施封控措施，配合當地政府新冠肺炎防疫工作，於4月5日3時起持續實施封閉生產，直至上海市政府宣布解封為止。尖點將通知客戶調整出貨時間，以現有員工持續進行封閉生產。該公司強調，公司配合當地政府進行全廠人員核酸檢測及抗原測試，目前並無員工呈陽性反應。本公司將持續評估因封控造成人力及物流狀況對財務業務的影響。

定穎今日也指出，昆山廠配合當地政府防疫工作，實行輪休調休，以確保員工安全與健康，對財務業務預估暫無重大影響。

繼上海封城之後，昆山也加入管制行列，昆山為台灣PCB生產重鎮，台灣PCB廠欣興（3037）、南電（8046）、台光電（2383）位於昆山的工廠均配合防疫。

南電4月3日時公告指出，昆山廠區人員備有宿舍，並進行嚴格門禁管制，以廠區既有人員閉環調度，此事件不影響公司營運，將密切觀察後續疫情發展，配合當地政府規定採取應變措施，確保員工安全與健康。

台光電表示，配合當地政府疫情防疫工作，自4月2日起至4月6日暫時停工，並採取應變措施，以確保員工安全與健康，對財務業務預估暫無重大影響。

欣興則在2日指出，持股71.23%的昆山鼎鑫電子及欣興同泰昆山配合當地政府對疫情防疫工作，自4月2日起至4月6日暫時停工，強調對財務業務預估暫無重大影響。

受此影響，欣興今日早盤跌幅高達4.9%、南電跌幅也有3.6%，跌幅超過大盤。

上海

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