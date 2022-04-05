康和證券捐舊衣助伊甸 支持環境永續

康和證券（6016）倡導共享循環經濟，以衣櫥循環經濟為主題，發起「康和舊衣趣，齊讓愛延續」活動，號召員工捐出舊衣物，短短三天活動，就募集到16大箱共1,224件衣物，遠超出預期設定目標，所有舊衣全部捐給伊甸社會福利基金會，以實際行動支持環境永續，落實ESG，啟動愛心循環幫助弱勢家庭。

康和證券董事長鄭大宇與總經理邱榮澄專程至伊甸基金會代表公司捐贈舊衣，由伊甸基金會副執行長王昭恕接受並致贈感謝狀，鄭大宇表示，舊衣回收再利用是非常有意義的活動，這次自己就響應捐出了100多件舊衣，更感謝員工自發組成志工群，協助衣物整理回收，也希望公司每年都可以舉辦類似的公益活動，並可善用公司每年給予的兩天公益假至伊甸服務，善盡社會公益責任。

王昭恕說，自2000年開始辦理舊衣回收專案，除轉贈予國內、外有需要的弱勢家庭外，同時聘用身心障礙朋友提升其工作技能，將二手衣物整理、分類、包裝、捐贈、義賣，透過愛伊屋義賣區，將義賣所得作為服務經費，支持弱勢與幫助更多身心障礙者及其家庭，善盡物盡其用的目的。

鄭大宇與邱榮澄接受王昭恕的邀請，再安排時間實地參訪伊甸服務據點與庇護工場，這次捐舊衣只是個開始，康和證將持續發揮愛心關懷弱勢朋友，讓愛延續。伊甸基金會目前在全台灣超過120個服務據點，每年服務6萬個身心障礙及弱勢家庭，24小時皆有志工幫助身心障礙者買餐點或購物服務。

根據統計，全台灣一年丟棄的舊衣物，多達7.6萬噸，以每公斤3.2件換算，相當於每分鐘丟460件衣服，平均每人每年丟棄10.5件舊衣。伊甸基金會無障礙生活事業處舊衣回收專案專員賴朝乾表示，希望大家捐的衣物是「捨不得丟再捐、想丟就不要捐」，如此乾淨、無污漬、不起毛球的舊衣才能夠幫助弱勢家庭或義賣出去，反之就會將舊衣丟棄，淘汰後舊衣只有一成可以製成燃料棒，其它廢衣料只能進焚化爐燃燒。