清明節後台南金鑽、甜蜜蜜鳳梨將盛產 這些地方買得到
台南鳳梨清明節進入產季，市政府今年為穩定市場價格，決定主力拓展加工通路、外銷鎖定日本市場，農業局表示，結合觀旅局與全聯、沃隼釀造、大苑子、福和生鮮及飯店業者合作拓展行銷商機，創造共贏局面。
市長黃偉哲表示，去年較乾旱，今年雨水還夠，鳳梨品質、甜度跟果粒大小都適中，預期外銷日本應該沒問題，除了日本還要開闢韓國市場、強化行銷香港。今年鳳梨產量全台估計少了1%，外銷數量則從2萬8千噸增加到3萬噸，樂觀期待台南今年外銷量能再增加。
台南鳳梨今年透過貿易商協助送到海外，農業局與產區單位、合作社及貿易商洽談，接單狀況較去年多，市場價格相對平穩。佳世城公司總經理李旭斌表示，目前保守估計，今年會出口約600公噸關廟鳳梨到日本超市、量販店，已經出貨超過120公噸，會持續到5月底。
黃偉哲說，4月台南的金鑽鳳梨開始產出，4月中旬甜蜜蜜也會上市，金鑽鳳梨含水度高、膳食纖維豐富，甜蜜蜜則是肉質細緻、甜度高，目前在全聯、郵政商城都可以買到臺南的鳳梨，農業局網站也提供農會、產銷班及合作社等單位的鳳梨訂購資訊，歡迎民眾到各通路選購。
農業局長李建裕表示，除實體及線上通路，將在4月23、24、30日及5月7日於產區新化、關廟與龍崎舉辦鳳梨好筍季產業文化活動，邀請民眾共襄盛舉。
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