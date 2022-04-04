全球IT先驅Pure Storage 助企業降80%資料儲存系統碳排放量

專為多雲環境提供儲存即服務的全球IT先驅Pure Storage®（NYSE：PSTG）發布首份ESG報告書，公開目前評鑑結果並設下實質改善承諾，目標打造更美好的未來世界；期盼讓全球資料中心能夠顯著的降低碳排放量。

Pure Storage董事長暨執行長Charles Giancarlo表示，Pure在今日發揮了重大且具即時性的影響力，透過我們持續在環境永續上的努力，讓全球資料中心能夠顯著的降低碳排放量。

不僅如此，Charles Giancarlo說，Pure產品也正為客戶們的企業碳足跡做出正面的貢獻，除了大幅降低對電力、空間及散熱的需求，其產生的廢棄物也相較採用磁碟或其他競爭對手全快閃儲存系統還來得更少。

Pure表示，建立永續技術基礎架構，是減緩全球暖化、避免氣候變遷導致嚴重後果的必要手段。Pure也領先業界，設計、打造產品並提供服務來為客戶大幅減少其環境足跡。

在這份ESG報告書中，Pure針對其旗下產品進行了一次生命週期評估（LCA），其中FlashArray產品，根據評估，相較於使用其他競爭產品，Pure的客戶可減少其資料系統高達80%的直接碳排放量。

Pure說，除了為客戶節約能源、減少碳排之外，更擁有獨一無二的EvergreenTM架構與來提升環保效益，大幅減少電子廢棄物、延長設備服務年限、降低儲存使用率不足的情況；也因為有了這些方案，那些6年前購買的Pure儲存陣列現階段仍有97%還在服務當中。