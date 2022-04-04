旱溪媽祖遶境十八庄201週年 駐駕富陽軒八卦祖師廟

被視為台中市民最驕傲的無形文化資產「樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄」今年邁入第201年，遶境行程自起駕後，信眾一路跟隨，今(4)日來到以奉祠人文始祖、地理風水先師八卦祖師伏羲仙帝聞名的「富陽軒八卦祖師廟」駐駕一天，共同護佑國泰民安。

該廟文化尤其和媽祖救貧與慈悲的力量相契合，也在國師住持林裕國(富聖老師)的帶領下熱心公益，成為地方信仰的至誠中心。

富陽軒八卦祖師廟主委張華君指出，樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄源自清道光三年，是台中市民最驕傲的無形文化資產。 基於信眾對於媽祖文化的傳承，每年十八庄的旱溪媽祖信徒亦步亦趨，在這前所未見國際疫情嚴峻的一年，大家更堅持跟隨旱溪媽祖的足跡，由衷堅信媽祖護佑萬民的堅持。

張華君表示，富陽軒八卦祖師廟恭奉八卦祖師、王老仙法師、九天玄女仙法師、千手千眼觀音，以及最特別也是與其他廟宇最不一樣的救貧先師，這些神尊和慈悲的媽祖扶弱濟貧、解救眾生苦厄的善念，相互呼應且非常契合。

另外，富陽軒八卦祖師廟住持林裕國，每年精心撰寫出版的「運勢論評」一書，信眾們奉為聖經寶典。

本身為精密齒輪大廠東詰精密科技工業董事長的林裕國，精通紫微命理、姓名學及風水堪輿，不僅身為中華文化命理堪輿交流協會理事長、台中市政府市政顧問，更是個提倡無毒栽種的快樂農夫，平常也下田接地氣耕作，觸發靈感來解決信眾所託的瓶頸苦厄問題。

林裕國所栽種盛產的蔬果更都捐出義賣，所得則捐給十方啟能中心及其他弱勢單位，並帶領廟方委員會與信眾一起做善事。

展望今年，林裕國指出，2022壬寅年，進入九運「離」卦大旺二十年，壬寅年是九運第一個「木火通明」之年，行祿神會愈來愈富強。

這可由從去年至今的疫情、熱錢房產旺盛、房價居高不下，到近期的二國戰爭，所帶動各行業經濟大幅成長或衰退可以看出：亞洲將成為全世界最興旺的經濟圈，台灣位於東南方，成「金蚌之珠」風水局，在世界局勢飆升的帶動下，亦將再創高峰。

「天、地、人缺一不可」林裕國說，大家很幸運的和天地萬物一起滋長在這片沃土上，有了地靈人傑的好土地，再蓋上好風水格局的好宅，讓大家住得平安，就能運勢大開，平安喜樂。