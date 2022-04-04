可打造高隱私社區 新店10萬坪土地8.71億標售

第一太平戴維斯接受中央存款保險公司委託，辦理新北市新店區秀岡段土地公開標售，總標售面積約10萬9,039坪，底價約8.71億元，預計5月27日開標。

第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，本次標售的新店區秀岡段土地，位處新店華城特區與秀岡特區之間，鄰近知名的康橋國際學校，土地總面積達10萬坪，適合打造優質低密度、高隱私的住宅社區，並可以滿足開發商長期推案的規劃需求。

沃仁方表示，新店大台北華城是雙北市的著名別墅聚落，環境優美，受到不少喜愛美式生活的高資產族群青睞。多家知名建商陸續在大台北華城推案，訴求的購屋客群相當多元，住宅推案從總價上億元的豪宅別墅，以及千萬元的電梯住宅都有，可滿足不同的居住需求。

當地的住宅交易也相當熱絡，根據實價登錄網站資訊，2021年到今年初，大台北華城地區總價5000萬元以上的別墅與住宅交易，累計超過50筆，住宅交易總價更超過30億元。

第一太平戴維斯表示，雙北市大面積土地相當稀少，價格更是連年飆漲。本次標售的新店區秀岡段土地，其中，第一種住宅區土地約46,000坪，可分為14個街廓，採分期分區開發，未來更可設立社區管制崗哨，打造具高隱私性的大型景觀住宅社區。