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三重房價為何輸中和？專家：一問題解決可翻身

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
三重。記者游智文／攝影
三重。記者游智文／攝影

三重和北市一橋之隔，近年建設多，為北市外圍一大房市熱區。不過，屋比房屋比較新北市各行政區近五年房價排名，三重在2017年排行第三，2018年跌出前四名；2019年排名雖然重回第三，但2020年、2021年都是第四名，連兩年輸中永和、板橋。

屋比房屋總經理葉國華表示，三重地理區位並不輸中永和，房市也有很好發展條件，但因區內宮廟多，常有鬥毆事件，治安問題一直為人詬病，是近年三重房價被其他行政區追過的主因，「若治安問題能解決，翻身機會很大」。

葉國華表示，三重有九橋之都美譽，生活機能成熟，聯外交通便利，區內房市有三大發展優勢：

第一、交通機能完善。三重有捷運中和新蘆線、桃園機捷線，並有台北橋、重陽橋、忠孝橋等9座橋樑連接大同、中正、萬華、士林、新莊、板橋，未來還有捷運北環段。在大台北蛋黃區房價日益墊高下，許多口袋不深的民眾會選擇定居三重，帶動區域交易量能走揚。

依新北地政局統計，2021年三重區的買賣移轉棟數達5336棟，相較2017年3550棟大幅增加1786棟，增幅高達50%；房價也從2017年每坪36萬上漲到2021年的42萬元，漲幅逼近兩成，出現價量同步升溫的狀況。

第二、商圈生活機能成熟，目前三重坐擁菜寮生活圈、天台生活圈、五華街生活圈等多個成熟商圈，區內的生活機能相當完整，民眾生活採買相當便利。

第三、新興重劃區帶來新發展。三重近年有二重疏洪道兩側重劃區、仁義重劃區、重陽重劃區等多個新興重劃區快速發展，為當地房市增添亮度。

尤其是二重疏洪道兩側重劃區，近年建商大量插旗推案，區內除有捷運三重站外，未來還有新媒體園區、新北市政府第二辦公大樓等重點建設，又鄰近新北產園區，未來有機會效仿內科發展模式，區域房市很有未來性，預估等相關建設完工後，房價有望再上一個台階。

葉國華表示，三重區內產品相當多元，目前區內平均房價普遍落在4~5字頭，不少中古公寓的單價還有2~3字頭，相較於台北市及新北其他精華區，三重區的房價CP值很高，而且隨著建設利多的持續開發，房價還有很大機會繼續墊高。

不過，由於目前幾個新興重劃區仍發展中，區內的生活機能尚未完備，相關建設的落實仍需一段時間，因此想要短線進出的投資族群要特別留意重劃區的建設進展。

至於看好區域長期發展，或往返大台北工作的自住族群，區內從2~3字頭的中古屋到7字頭的新建豪宅，物件選擇相當多樣，購屋民眾只要細心挑選，多方比價，相信不難找到適合自己的產品。

資料來源／屋比房屋
資料來源／屋比房屋
三重。記者游智文／攝影
三重。記者游智文／攝影

重劃區 房價 房市

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