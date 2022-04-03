震撼！甲山林祝文宇要賣鏡電視 改買亞衛

鏡電視大股東、甲山林董事長祝文宇再傳以禾豐傳媒收購王志隆旗下的亞衛電視台，祝文宇於3日稍早證實此事；他也透露，因鏡電視申設風波不斷，而萌生退出鏡電視股東群的想法。

至於買亞衛，祝文宇表示，房地產事業對廣告投放需求大，加上亞衛電視台的估值「相對便宜」，才會出手。

祝文宇是鏡電視創始的八大股東之一，而他有感於鏡電視申設爭議不斷，因而有「出走」的念頭。他透露「誰要買（他手上的鏡電視股權），他就賣」。據悉，祝文宇出資1.5億元，持股約7.5%。

業內人士說，祝文宇想退出鏡電視股東群，算是開了第一槍，後續是否會影響其他股東的想法，則有待觀察。

鏡電視成立於2020年5月初，前此已向國家通訊傳播委員會（NCC）申設新聞台，近期有條件獲准，是十年來首度有新聞台通過審查，預期最快將在今年中上架播映。前此，鏡電視的申設，因涉及了多項爭議而備受關注。

鏡電視八位股東，除了鏡週刊董事長裴偉之外，都是來自科技、傳產業界的重量級人物，單一股東持股均未超過15%，這些股東包括英業達集團創辦人葉國一、國巨集團董事長陳泰銘、前智邦董事長黃安捷、甲山林董事長祝文宇、皇普建設董事長蘇永平、萬海大股東陳致遠、麗綺開發公司負責人朱劭華。

祝文宇表示，鏡電視申請設立爭議不斷，遲遲無法上架，因此才改轉投資亞衛電視台。至於他所持有的鏡電視股權方面，他也有意拱手讓人，他想要退出股東成員，如果有任何人想來接手，都歡迎來找他談。

房地產大亨搶進媒體，祝文宇並不是第一個，先前茂德集團張高祥也買下東森電視，業界分析，房地產市場案量大，各區案件競爭強，長期需要媒體曝光，也一向是廣告大戶，尤其是房市低靡時，更需要利用廣告、媒體大量曝光，也因此衍生出代銷行業，幫助開發商在建案上的行銷規劃，得以銷售快速又漂亮。

專家指出，資金雄厚的企業，收購媒體可謂是一石二鳥，一來能見度的曝光，不僅可以自由掌握，更能夠鎖定客群推薦，像是茂德收購東森電視後，也在「幼幼台」大力廣告投放，其中，鎖定不少適合中小家庭居住的建案廣告。

另外，收購媒體對於企業來說，還有一些額外的收益，業界專家指出，業者可藉此多方面運用自己企業裡的資源，好以壯健房地產市場版圖，達到永續經營的模式。