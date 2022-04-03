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新鮮人有福！信義房屋首度招募儲備幹部 保障月薪7萬

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
信義房屋鎖定質優的社會新鮮人推出幕僚儲備幹部計畫，提供為期2年的專業培訓課程及部門輪調。圖／信義房屋
信義房屋鎖定質優的社會新鮮人推出幕僚儲備幹部計畫，提供為期2年的專業培訓課程及部門輪調。圖／信義房屋

令人稱羨，信義房屋為提升人才密度，今年首度對外招募總部幕僚儲備幹部，保障月薪7萬、年薪120萬元，並鎖定質優的社會新鮮人，提供為期2年的專業培訓課程及部門輪調，短期內可養成專案管理能力，中長期則以管理職為目標。

過去坊間中小型房仲業常招募「儲備幹部」，但入職後多是從事不動產經紀人員工作，信義房屋表示，此次招募儲備幹部，鎖定學士以上學歷、有一定外語能力、應屆畢業生或2年內工作經驗者，希望透過入職後的完整培訓，朝幕僚主管職發展，成為公司轉型、建構「居住生活生態圈」過程中的重要拼圖。

信義房屋指出，針對幕僚儲備幹部提供月薪7萬、年薪120萬的保障薪資，且培訓期間可依專案表現，年薪最高達150萬，另，幕僚儲備幹部也與其他同仁一併享有每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」、買賣房地產服務優惠等具有競爭力的薪酬福利制度。

培訓及未來職涯發展方面，信義房屋提供完善規劃，2年培訓期間，會參與信義房屋數位轉型專案，輪調於轉型辦公室、仲介業務事業群及創新整合事業群轄下的行銷、住生活發展等部門，且有中高階主管、頂尖外商管顧公司及專屬導師輔導，充實各領域關鍵職能與實作經驗。

此外，也會輔導考取專業證照、舉辦共識營隊等；待培訓期間將滿，則會提供職涯發展諮詢，並依照個人意願協助媒合集團內適合的職缺，短期將成為專案管理人才，中長期則以挑戰主管職為目標。

信義房屋表示，職缺希望尋找學士學歷以上的應屆畢業生，或工作經驗2年內的社會新鮮人，具備良好外語能力、人際溝通技能、願意主動解決問題並推動創新，即日起至4月底收取履歷，將陸續安排初、複試面談，符合資格者7月前就會收到錄取通知。

信義房屋 年薪

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