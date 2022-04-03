台光電、南電昆山廠暫時停工 公司：不影響營運

在台灣正放春假之際，銅箔基板廠台光電（2383）、台塑（1301）集團旗下南電（8046）今（3）日都公告，昆山廠配合當地官方政策防疫；台光電持股99.79%子公司台光電子材料（昆山）有限公司，自4月2日起至4月6日暫時停工，南電旗下南亞電路板（昆山）有限公司廠區人員備有宿舍，並進行嚴格門禁管制，皆強調，此事對財務業務預估暫無重大影響。

台光電公告指出，公司持股99.79%子公司台光電子材料（昆山）有限公司，配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，自4月2日起至4月6日暫時停工，以確保員工安全與健康，對財務業務預估暫無重大影響。

南電代子公司、南亞電路板（昆山）有限公司公告，廠區人員備有宿舍，並進行嚴格門禁管制，以廠區既有人員閉環調度，此事件不影響公司營運，後續將密切觀察疫情發展，配合當地政府規定採取應變措施，確保員工安全與健康，同時強調，暫時未造成重大影響。

據悉，昆山為PCB生產重鎮，台廠昆山產能占比，台光電約30%-40%、欣興（3037）20%-25%、台郡（6269）40%、南電40%，而定穎（6251）則為60%-65%。