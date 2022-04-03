TOYOTA TOWN加入 作大商用車市場大餅

TOYOTA TOWN ACE加入國內輕型商用車市場後，跟中華車商用車正面對決，市場競爭白熱化外，從3月商用車的銷售發現，除了兩強競爭外，兩家業者的銷售都是同步攀升，直接把國內商用車的餅作大。

後疫情時代，生活、旅遊模式改變，不少人開始轉業小額創業，對於小型商用車的需求量爆增，和泰車導入TOYOTA TOWN 車款後，更多的選擇全面激勵想採買商用車「頭家」的換車意願，兩強競爭下，不是只有競爭而已，反而把國內商用車的餅作大了，3 月輕型商用車巿場銷售量的去年成長160%。

TOYOTA TOWN ACE在3月銷售狠掃國內輕型商用車市場，市占率衝39%，其中，TOWN於3月的掛牌數達1084輛，還有不少消費者排隊等交車，另外，商用車HINO銷售為1391台。國內的商車霸主中華車，3月分菱利全車系合計銷售高達1,513台，穩居商車龍頭。

和泰車代理的「發財王牌TOWN ACE」於2月中旬正式上市後，吸引不少想換車的「頭家」目光，推出兩個月看車的人潮不斷增加，銷售量直線攀升，全年銷售目標有望突破原預期1萬台的目標，有望超越過去自家商用車ZACE、INNOVA的紀錄。

市場需求比預期還熱絡，TOWN ACE現在也面臨缺車的壓力，然而考量到消費者的需求，4月還是推出18 萬元零利率加上5000元市價行車記錄器，激勵想買商用車及換車的買家進場訂車。