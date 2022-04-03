快訊

基隆+39最新足跡 民謠小吃、酒吧入列

疫苗接種放寬匡列？ 陳時中「有在研議」

TOYOTA TOWN加入 作大商用車市場大餅

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰車導入TOYOTA TOWN 車款後，激勵想採買商用車「頭家」的換車意願。和泰車提供
和泰車導入TOYOTA TOWN 車款後，激勵想採買商用車「頭家」的換車意願。和泰車提供

TOYOTA TOWN ACE加入國內輕型商用車市場後，跟中華車商用車正面對決，市場競爭白熱化外，從3月商用車的銷售發現，除了兩強競爭外，兩家業者的銷售都是同步攀升，直接把國內商用車的餅作大。

後疫情時代，生活、旅遊模式改變，不少人開始轉業小額創業，對於小型商用車的需求量爆增，和泰車導入TOYOTA TOWN 車款後，更多的選擇全面激勵想採買商用車「頭家」的換車意願，兩強競爭下，不是只有競爭而已，反而把國內商用車的餅作大了，3 月輕型商用車巿場銷售量的去年成長160%。

TOYOTA TOWN ACE在3月銷售狠掃國內輕型商用車市場，市占率衝39%，其中，TOWN於3月的掛牌數達1084輛，還有不少消費者排隊等交車，另外，商用車HINO銷售為1391台。國內的商車霸主中華車，3月分菱利全車系合計銷售高達1,513台，穩居商車龍頭。

和泰車代理的「發財王牌TOWN ACE」於2月中旬正式上市後，吸引不少想換車的「頭家」目光，推出兩個月看車的人潮不斷增加，銷售量直線攀升，全年銷售目標有望突破原預期1萬台的目標，有望超越過去自家商用車ZACE、INNOVA的紀錄。

市場需求比預期還熱絡，TOWN ACE現在也面臨缺車的壓力，然而考量到消費者的需求，4月還是推出18 萬元零利率加上5000元市價行車記錄器，激勵想買商用車及換車的買家進場訂車。

中華三菱提供消費者商車及乘用車最優惠的購車選擇，4月推出多種車款優惠價、低頭款及高額零利率方案。捍衛商用車龍頭寶座，最受到頭家喜愛的中華菱利近期更推出多項優惠購車方案，包含舊換新42.9萬市場最優惠價格、零利率、購車享4年12萬延長保固等，為頭家最佳的選擇。

中華菱利表現亮眼，3月份菱利全車系合計銷售高達1,513台，穩居商車龍頭。中華車提供
中華菱利表現亮眼，3月份菱利全車系合計銷售高達1,513台，穩居商車龍頭。中華車提供

和泰車 車市 TOYOTA

延伸閱讀

準備好進軍歐洲了！　Toyota bZ4X純電休旅續航力不只500公里

300匹神車甩起來！？Toyota GR Corolla發表前細節流出

Toyota GR Supra GT4 50 Edition發表 僅限6輛的硬底子好手！

多輛撞毀2022 Toyota GR 86湧入美國拍賣網站！

相關新聞

4萬都更屋主最常問這三問題 答案一次看

新北市住都中心表示，都更中心自去年至今舉辦180多場都更說明會、接觸4萬多位民眾，都更屋主最常提問三個問題：「一坪土地能...

移民熱！桃園10年「多一個中壢」 前三名爆黑馬

台灣房屋統計近十年戶數變化，全國今年2月達900.5萬戶，十年來成長約一成，六都中以桃園市戶數增幅最大，成長22%，增加...

110年建物買賣34.8萬棟創8年新高 高雄增幅居冠

內政部最新統計，110年建物所有權買賣登記共34.8萬棟，較109年增加2.2萬棟，是連續5年上升，創下近8年新高，顯示...

購屋外溢現象大！桃園10年戶數多1個中壢 這區爆黑馬

蛋黃區高房價，購屋外溢現象大，據內政部最新資料顯示，全國及六都戶數變化，近10年全台家戶數僅增一成，六都中，桃園市戶數增...

海運多頭續航 長榮、陽明受惠

三大海運研究機構Alphaliner、Drewry及Clarksons預估，2022年海運需求成長率高於供給，且缺口不小...

海運運價淡季修正…不是壞事

運價連11跌，海運市場展望多空分歧。長榮、陽明認為現在處貨櫃淡季，加上大陸上海封城，俄烏戰爭開打影響歐洲買氣，運價下跌很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。