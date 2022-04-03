TOYOTA TOWN加入 作大商用車市場大餅
TOYOTA TOWN ACE加入國內輕型商用車市場後，跟中華車商用車正面對決，市場競爭白熱化外，從3月商用車的銷售發現，除了兩強競爭外，兩家業者的銷售都是同步攀升，直接把國內商用車的餅作大。
後疫情時代，生活、旅遊模式改變，不少人開始轉業小額創業，對於小型商用車的需求量爆增，和泰車導入TOYOTA TOWN 車款後，更多的選擇全面激勵想採買商用車「頭家」的換車意願，兩強競爭下，不是只有競爭而已，反而把國內商用車的餅作大了，3 月輕型商用車巿場銷售量的去年成長160%。
TOYOTA TOWN ACE在3月銷售狠掃國內輕型商用車市場，市占率衝39%，其中，TOWN於3月的掛牌數達1084輛，還有不少消費者排隊等交車，另外，商用車HINO銷售為1391台。國內的商車霸主中華車，3月分菱利全車系合計銷售高達1,513台，穩居商車龍頭。
和泰車代理的「發財王牌TOWN ACE」於2月中旬正式上市後，吸引不少想換車的「頭家」目光，推出兩個月看車的人潮不斷增加，銷售量直線攀升，全年銷售目標有望突破原預期1萬台的目標，有望超越過去自家商用車ZACE、INNOVA的紀錄。
市場需求比預期還熱絡，TOWN ACE現在也面臨缺車的壓力，然而考量到消費者的需求，4月還是推出18 萬元零利率加上5000元市價行車記錄器，激勵想買商用車及換車的買家進場訂車。
中華三菱提供消費者商車及乘用車最優惠的購車選擇，4月推出多種車款優惠價、低頭款及高額零利率方案。捍衛商用車龍頭寶座，最受到頭家喜愛的中華菱利近期更推出多項優惠購車方案，包含舊換新42.9萬市場最優惠價格、零利率、購車享4年12萬延長保固等，為頭家最佳的選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言