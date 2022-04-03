購屋外溢現象大！桃園10年戶數多1個中壢 這區爆黑馬

蛋黃區高房價，購屋外溢現象大，據內政部最新資料顯示，全國及六都戶數變化，近10年全台家戶數僅增一成，六都中，桃園市戶數增幅最大，增159,535戶，增22.7%，成長幅度如一個中壢區戶數量體大，北市是近10年增加最少的縣市，成長僅3%，專家分析，台北居大不易，高房價加上屋齡普遍老舊，相對桃園房價低產生磁吸效應，形成購屋外溢現象。

統計資料顯示，台中市以15.1%增幅居二，增加了近133,902戶，約1.5個西屯區（91,251戶）戶量；而新北市11.1%居三，增加161,317戶，快一個新莊區(162,668戶）戶量；台北市十年來才增加3%，約30,486戶，不到桃園市的1/5，遠遠落後。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，桃園市近10年增加約16萬戶數，10年來所增長的戶數近一個中壢區行政區這麼多的戶數(目前約有16.3萬戶)，平均每年增加1.6萬戶量體，主要是由於桃園產業蓬勃發展，工作機會充沛，加上各項重大建設與計劃陸續推動，帶動大量人口進桃園定居。

根據內政部戶政司最新統計，近10年桃園市各行政區戶數皆正成長，戶數成長幅度最多的黑馬是龜山區達31%、其次是觀音區增幅29%，第三名為八德區28%。

江怡慧分析，這三區最大的共同點為區內有新興重劃區，整齊的街廓﹑綠化公園等設施、各項建設議題與交通便捷性高，是10年來民眾購屋時深受吸引的主因。

台灣房屋長庚直營店店長林士涵表示，龜山區會成為戶數成長區主要是受到交通便利、A7重劃區開發、以及產業群聚，像長庚醫院商圈、華亞園區等因素。

全桃園工業區最多的觀音區拿下戶數成長第二名，台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎表示，觀音工業區就業帶動人口移入，近年火紅的草漯重劃區，區內新大樓房價每坪約17.8萬元，而5年以上中古大樓每坪14.3萬元，一字頭房價相對青埔高鐵特區、過嶺重劃區內房價便宜，因此成為購屋輕負擔的選擇。

至於第三名的八德區，因有許多新興重劃區開發、大型綜合購物城的開發以及大湳森林公園議題的發酵，加上近交流道南來北往交通便捷，未來捷運綠線開通更是錦上添花，帶動人口大量湧入八德區。