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移民熱！桃園10年「多一個中壢」 前三名爆黑馬

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
桃園示意圖／業者提供
桃園示意圖／業者提供

台灣房屋統計近十年戶數變化，全國今年2月達900.5萬戶，十年來成長約一成，六都中以桃園市戶數增幅最大，成長22%，增加15.9萬戶。台中市以15%增幅居二，新北市11%居三；台北市十年來才增加3%，約3萬戶，不到桃園市的1/5，遠遠落後。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，桃園市近十年增加約16萬戶，近一個中壢區行政區的戶數(目前約有16.3萬戶)，平均每年增加1.6萬戶量體，主要是桃園產業蓬勃發展，工作機會充沛，加上各項重大建設與計劃陸續推動，帶動大量人口進桃園定居。

根據最新統計，近十年桃園市各行政區戶數皆正成長，戶數成長幅度最多的黑馬是龜山區達31%、其次是觀音區增幅29%，第三名為八德區28%。

江怡慧分析，這三區最大的共同點為區內有新興重劃區，整齊的街廓﹑綠化公園等設施、各項建設議題與交通便捷性高，是十年來民眾購屋時深受吸引的主因。

台灣房屋長庚直營店長林士涵表示，龜山區會成為戶數成長區主要是交通便利、A7重劃區開發、以及長庚醫院商圈、華亞園區帶動。

其中交通方面有捷運A8站近雙北，國道一號林口交流道出入口往返機場及台北市都只要15分，北市客戶進駐，許多經常往返國外的商務客也選擇長庚商圈為落角處。未來還有捷運棕線，完工後，預期可分流大量通勤人口至捷運新莊線，轉乘進入大台北地區。

拿下戶數成長第二名的觀音區，台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎表示，觀音工業區就業帶動人口移入，近年火紅的草漯重劃區，區內新大樓每坪約17萬元，5年以上大樓14.3萬元，一字頭房價相對青埔高鐵特區、過嶺重劃區內房價便宜，因此成為購屋輕負擔的選擇。

彭勝奎表示，觀音區可經61快速道路往西濱，連結66快速道路往國道一號，觀音棒壘球場、六和公園天幕球場、草漯國小活動中心、水之丘、風之谷主題公園與生態景觀池等陸續到位的公共建設，加上規劃捷運輕軌草漯支線，吸引人口移入。

八德區有許多新興重劃區開發、大型綜合購物城的開發以及大湳森林公園議題的發酵，加上近交流道南來北往交通便捷，未來捷運綠線開通更是錦上添花，因此帶動人口大量湧入八德區，戶數增幅居三。

台灣房屋八德豐德直營店長黃仲儀表示，八德地區目前房價每坪落在18-23.3萬元間，八德地區購屋民眾偏好廣豐新天地週邊住宅、大潤發商圈及三鄰重劃區一帶、東勇重劃區及思源重劃區，緊鄰大湳商圈也是自住客之首選，其次往區公所商圈、埔頂重劃區一帶購屋。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

重劃區 捷運 長庚

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