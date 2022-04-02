歷史建築帝國製糖廠台中營業所「2022帝糖慶典」登場

由台中市經發局指導、好位子公司主辦的「2022帝糖慶典」，今(2)日在歷史建築帝國製糖廠台中營業所正式啓動。慶典以帝國製糖廠台中營業所的建造年份─1935年為主題背景，加入復興、新生的概念，由帝糖本身的故事，冶煉出時光推移的新生活樣貌。

主辦單位並策劃一系列慶典活動，包含全台唯一歷史建築環湖市集活動、音樂產業主題展覽、美聲音樂會、明華園戲曲表演、國宴總鋪師阿燦師辦桌野台宴等，要帶領民眾享受不一樣的台中生活與文化魅力。

其中，全台唯一歷史建築環湖市集，以帝糖園區和湧泉公園內的星泉湖畔為中心，攜手全台超人氣市集─好好手感微笑市集，首創歷史建築環湖市集，上百攤的精選市集攤友，活動於 4月2日至4日舉行，是熱愛市集活動的民眾，今年不能缺席的盛會。

在帝糖館舍園區內設有舞臺表演區，集合多組重量級爵士樂團表演:爵痞樂團、Andy Jaffe7tet、黃瑞豐爵士樂團、Our Piano Trio、Soy La Ley 拉丁爵士樂團、Central Tavern‧金秋大樂隊，以復古搖擺爵士，帶大家回味經典老派浪漫。

主辦單位表示，活動還有經典台灣味大集合，大啖辦桌看大戲，最能代表台灣生活的回憶。

帝糖慶典將於4月9日舉辦野台宴，邀請國家藝文獎團隊「明華園黃字戲劇團」，帶來過去風靡全台的歌仔戲，以電影手法呈現出劇情緊湊且充滿張力的演出。

台灣辦桌文化的第一把交椅，國宴總舖師「阿燦師」，也將聯手帶來一道道全台最正統的辦桌古早味，和帝糖共同打造經典澎湃的野台宴。

館內展覽廳策劃為期一個月的音樂產業主題展， 「在我的時空聽媽媽唱阿公的歌」將為觀展者帶來自日治時期開始，每個世代的音樂轉變脈絡，透過時代的空間感營造，搭配每個時代的經典唱片，回憶與感受音樂的時代魅力。

4月9日則安排動態展演「毛斷美聲音樂會」，邀請音樂家倪平與倪靖倫兩位老師，以鋼琴搭配大提琴─弦樂雙重奏，重新詮釋多首活躍於昭和年代的經典歌曲。以及文史專家林良哲老師，和大家分享蟲膠音樂獨特之美。

經發局說，歷史建築帝國製糖廠台中營業所2022帝糖慶典回饋共好，產業聯手力挺藝文，帝糖透過一連串藝文活動，要帶大家看見台中東區閃耀的未來榮景。

這次活動吸引來自不同產業的贊助支持，包括聖僑資訊(AI智能助理)、豐邑機構 x 浩瀚開發「浩瀚湖濱城」、台中保時捷汽車、TREEWALKER(萊茂)露營運動生活、億派公司(口罩研發)、蜜思朵養生黑糖飲、過的好好(曲奇伴手禮)、華剛茶業、禾瑄興業(智利葡萄酒進口)等許多在地品牌。

帝國製糖廠落成於1935年，於2007年台中市政府登錄為歷史建築，2019年整建完畢重新開放。帝糖在過去為東區產業發展的火車頭，是台中產業發展的重要基地，更是東區居民重要的糖廠生活記憶。

而過去的糖廠園區，除了台中營業所被保留下來之外，整個園區則蛻變成湧泉公園和歷史建築相呼應， 是全台六都唯一緊鄰火車站的園區。未來三井LaLaPort的開幕，將串連東區新景點，讓沉寂已久的東區，光芒再現。