青埔特區效應外溢 中壢火車站一坪漲6萬

東森房屋指出，桃園青埔特區近年房價猛烈上揚，對傳統中壢市區房市產生拉抬效應。統計實價資料，中壢火車站周邊近四年新大樓和中古大樓漲幅約2成，新成屋最高成交價格在110年已達45萬元。

東森房屋中壢中美加盟店東廖壽業表示，中壢市區交易熱點可分中壢火車站周邊，以及太平洋SOGO百貨周邊的海華特區。其中海華特區豪宅建案「海華大帝」，屋齡約10年，單價目前落在43~45萬元間。

廖壽業表示，中壢火車站周遭行情受益於整體大環境，以及同處中壢區的青埔特區漲勢拉抬，在109年至110年間大幅上升，尤其是新大樓，近三年間單價便成長逾6萬元，漲幅約二成。

至於中古屋行情，目前屋齡15年以上之中古大樓單價在25萬元以上，若靠近海華特區則房價趨近3字頭。公寓行情在疫情前多落在13萬~14萬元，去年10月後漲幅明顯，目前行情落15萬~17萬元。

廖壽業表示，目前桃園捷運藍線開通至A21環北站，A22老街溪站將在今年7月開通，A23中壢車站則預計2029年通車，中壢火車站將成為機捷與台鐵之軌道交會點，透過捷運藍線將可直達桃園青埔站，隨機能逐步到位，中壢市區房價有望逐步向青埔靠攏。