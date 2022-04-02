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青埔特區效應外溢 中壢火車站一坪漲6萬

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
中壢海華特區。圖／東森房屋提供
中壢海華特區。圖／東森房屋提供

東森房屋指出，桃園青埔特區近年房價猛烈上揚，對傳統中壢市區房市產生拉抬效應。統計實價資料，中壢火車站周邊近四年新大樓和中古大樓漲幅約2成，新成屋最高成交價格在110年已達45萬元。

東森房屋中壢中美加盟店東廖壽業表示，中壢市區交易熱點可分中壢火車站周邊，以及太平洋SOGO百貨周邊的海華特區。其中海華特區豪宅建案「海華大帝」，屋齡約10年，單價目前落在43~45萬元間。

廖壽業表示，中壢火車站周遭行情受益於整體大環境，以及同處中壢區的青埔特區漲勢拉抬，在109年至110年間大幅上升，尤其是新大樓，近三年間單價便成長逾6萬元，漲幅約二成。

至於中古屋行情，目前屋齡15年以上之中古大樓單價在25萬元以上，若靠近海華特區則房價趨近3字頭。公寓行情在疫情前多落在13萬~14萬元，去年10月後漲幅明顯，目前行情落15萬~17萬元。

廖壽業表示，目前桃園捷運藍線開通至A21環北站，A22老街溪站將在今年7月開通，A23中壢車站則預計2029年通車，中壢火車站將成為機捷與台鐵之軌道交會點，透過捷運藍線將可直達桃園青埔站，隨機能逐步到位，中壢市區房價有望逐步向青埔靠攏。

廖壽業表示，雖然政府打房、升息，但市場熱度並未明顯降低，新版房地合一稅規定5年內出售課35-45%重稅，預售屋禁止換約效應，使得投資買方將置產重心，自預售屋及1至5年之新成屋，移轉至5至15年中古屋，造成後者價格推升。

資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋

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