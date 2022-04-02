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國際鋅價節節高漲 國化：報價逐步跟漲

經濟日報 / 記者陳柔蓁／台北即時報導

化工應用面擴大，但供應面未跟上，導致化工業成為漲價概念股，國化（1713）總經理洪志成表示，國際鋅價節節高漲，公司跟著逐步調漲報價，產能也增加，在放大營收情況下，又有轉投資公司股利挹注，獲利結構優化。

化工是「化學工程」的簡稱，應用廣泛，幾乎涵蓋人類全方位生活，以國化四大類產品線「保險粉」、「氧化鋅」、「吊白塊」、「重亞硫酸鈉」來說，保險粉可以用於造紙及染整助劑，氧化鋅則是電子業如被動元件、玻璃、動物飼料添加劑，吊白塊的穩定特性能在石油鑽探時協助抑氧、以及橡膠與ABS塑膠聚和，重亞硫酸鈉則是很好的工業廢水處理劑。

洪志成指出，因俄烏戰爭，歐洲電力供應短缺、能源成本上漲，大型冶鍊廠停工，加劇鋅金屬供應危機，3月國際鋅塊期貨價升破每噸4000美元、2007年5月以來最高，疫後時代百業復甦，需求高漲，可是供應量未同步放大，公司去年營收大幅成長31.3％，營業利益增幅達49.76％。

國化保險粉去年產量較前年增加73.7％、銷量成長40.1％，即是歐洲紡織業因疫情停擺，轉單至台灣、越南所致；氧化鋅由於電動車等電子產品的電磁、電感等產品放量，產量年增27％、銷量年增45％，吊白塊、重亞硫酸鈉產銷增量逾兩成。該公司內、外銷比例為3比7，洪志成說，目前各產業續旺，未見反轉跡象。

國化業內強強滾，業外引人入勝，如轉投資和淞科技（6826）去年登錄興櫃，國化部份獲利了結，又持股29.55％部份每股配發2.21元、收入2000多萬，對利華羊毛（123）持股超過8％、股利1800萬，今年大方配給股東每股0.85元，配發金額為掛牌以來新高。

另國化高雄舊廠開發進度受矚目，洪志成表示，總計土地面積1.6萬平方公尺、5034坪，位於「亞洲新創園區」核心地帶，有捷運、輕軌、高速公路，正在與市政府洽談住宅面積使用率提高到50％，以增強開發商意願。

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