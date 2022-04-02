買房不用想像！國家底圖3D化 看地圖就能身歷其境

買房子查地圖不用再發揮想像力！內政部表示，為建構網路智慧化生活環境，內政部以「3D智慧國土」數位模擬的方式，呈現真實世界多維、複雜的空間關係，民眾只要查詢「多維度國家空間資訊服務平臺」，即可了解房屋位置、三維樓層、建物高度及不同時點日照模擬等資訊，讓民眾以更直觀的方式了解環境資訊。

未來也將結合建物登記及不動產交易等地政資料，讓民眾可直接查詢各樓層房屋價格等豐富資訊，相當方便，目前3D國家底圖初步優化成果，已同步開放各界免費加值運用，以帶給民眾更便利的生活。

內政部表示，為建構智慧3D國土，目前正持續優化三維國家底圖，截至今年3月已完成全國539萬餘個三維建物模型、國道及快速道路1萬1,507公里三維道路模型，並已應用於建物耐震及地震災損評估、土地開發招商規劃、都市通風廊道規劃、太陽能發電選址及房屋稅籍清查等不同領域。

內政部指出，3D國家底圖成果已可於「多維度國家空間資訊服務平臺」（網址https://3dmaps.nlsc.gov.tw），進行瀏覽查詢，民眾進入平臺點擊進入左上方「進入地圖」，並於「圖層列表」開啟直轄市、縣市3D建物後，即可進行360度的瀏覽操作，搭配圖臺上方「基本功能-日照調整」，可自由調整太陽日照時間，進行日照模擬，並可「應用分析-篩選功能」，檢視周邊高樓建物分布。

內政部強調，3D國家底圖成果為跨領域多元應用的基礎，已開放產官學研申請加值使用，未來將持續精進，並規劃結合多元資料，滿足智慧民生、智慧交通、智慧防災等領域應用需求，提供更直觀、更貼近民眾需求的優質服務。