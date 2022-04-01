不畏政府打炒房 首季六都移轉量6.49萬棟、近11年新高

今年3月買賣移轉棟數出爐，台南市今年3月2,426棟、年增17.8%，創下縣市合併以來同期新高；新北市及高雄市也創下2012年以來單月同期新高，其中新北市6,406棟、年增10.5%，高雄市3月總計4,042棟、年增9.8%；其他三都表現也不俗，台中市房市依然熱絡，3月買賣移轉棟數4,953棟、年增17.2%，台北市3,200棟、年增14.0%，桃園市4,230棟、年增5.6%。

總計今年第1季六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為64,921棟，較去年同期增加4.4%，創下近11年來同期新高；其中台北市年增0.1%，新北市年增8.9%，桃園市年增0.2%，台中市年增0.9%，台南市年增10.2%，高雄市年增7.9%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察第1季交易量仍是11年來高量，在國內經濟穩定成長、出口表現優異，房市基本面佳，加上通膨增溫，不僅吸引自住需求購屋，長期投資置產的保值需求也有增加的趨勢，讓房市交易量仍處於高水位。

陳金萍指出，六都會區中除了台北市、桃園市與台中市年增率不到1%外，其餘三都會區都有5%以上的增幅，今年第1季交易量成長趨勢不變，但部分都會區量增幅度已收斂，顯示政府打炒房政策已逐步收到成效，投機買盤逐漸退出市場，未來將更利於自住、置產等剛性需求的買方。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，雖然政府打炒房政策一波接一波，促使口袋淺的投資客縮手，交易成長略有放緩，但資金效益及抗通膨置產仍支撐今年首季房市，新北市有新案挹注，持續締造高交易量，而南台灣有科技業議題可期待，因此買氣有南向的趨勢。

郎美囡表示，台南、新北、高雄有園區及重劃區、新市鎮帶動，首季成交量維持高成長，而台北、桃園、台中首季平穩發展，房市在前兩年價量齊揚後，都會區房價也來到相對高點，買方逢高思危，尤其政府壓制房市態度強硬，買方也思考政策干預的影響，各區域成長幅度表現不一。