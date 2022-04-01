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美女畫家朱先仙人生首展登場 如同品嚐一杯柯夢波丹

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
朱先仙首次個展「柯夢波丹」，於全安堂台灣太陽餅博物館2樓展廳登場。記者宋健生/攝影
朱先仙首次個展「柯夢波丹」，於全安堂台灣太陽餅博物館2樓展廳登場。記者宋健生/攝影

東海大學文學院教師朱先仙，熱愛藝術並專研於壓克力畫創作，作品無題(紅)，2021年受邀「帝圖拍賣場」越價出脫；4月1日起，朱先仙首次個展「柯夢波丹」，於「全安堂」台灣太陽餅博物館2樓展廳登場，展出理性與感性堆疊、釋放能量的靈魂畫作。

今天的開展儀式，台中市文化局副局長曾能汀、華巍藝術總監賴慕芬等人都出席祝賀。

朱先仙16歲隻身前往加拿大、美國，展開漫長的學習旅程，並於英國取得語文碩士；自幼喜愛藝術、文學的朱先仙，畫作深受中國藝術界的「留法三劍客」趙無極與朱德群、吳冠中影響。

而旅外求學10多年，在西方美學耳濡目染薰陶之下，對於象徵主義的畫派更是嚮往，回台後，除2006年開始於東海大學教授外語，更自創服飾品牌，並於台中勤美誠品設立專櫃，對於藝術美學持續鑽研。

朱先仙首次個展「柯夢波丹」，展期4月1日至30日，策展人戴誼分享，以畫作展現人生態度，朱先仙的作品就如同品嚐ㄧ杯柯夢波丹雞尾酒，白橙皮的甜，檸檬汁的酸，蔓越莓的特殊澀味，還有著伏特加酒強烈的後勁，而朦朧的粉紅色，更表現出都會女性的摩登時尚。

朱先仙表示，生活即是藝術創作的靈感來源，甘甜苦楚各種感受詮釋，在理性的框架下，用感性來釋放出壓抑的靈魂；「柯夢波丹」粉紅色調雞尾酒的慵懶微醺，酸甜苦澀後勁十足，正是此次希望帶給讀者的閱圖感受。

西班牙抽象大師達比埃斯說過：材料的選擇並不是為了追求新奇的效果，是根據所要表達的內容精挑細選出來的，其中包含著一種『哲學』思想。往後我將嚐試不同媒材、符號，結合現代時尚現代潮流，持續創作。

曾能汀表示，日治時期建築「全安堂」台灣太陽餅博物館，為台中市執行文化部補助老建築修繕第一個完工案件，紅磚牆加上灰白色系的飾帶，為典型辰野式樣，「全安堂」一樓為太陽餅文創產品販售與現場DIY體驗，二樓則有輕食餐廳、藝文展覽。

此次4月份檔期，特別邀請到朱先仙展出個人首展，其畫作中女性柔美感性顯露無遺，透過幅幅畫作詮釋，認識畫作家對於生命熱誠與執著。

賴慕芬說，朱先仙作品在變幻莫測的色彩中，彷彿交織生活中所有的喜樂悲歡，釋放出壓抑的靈魂；藝術賞析，不僅是閱讀創作者情感的表達，也呼應人們對世界的思考，繁雜世界有單純的美好，也能挖掘世界的陰暗面。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

朱先仙展出個人首展，其畫作中女性柔美感性顯露無遺。記者宋健生/攝影
朱先仙展出個人首展，其畫作中女性柔美感性顯露無遺。記者宋健生/攝影
美女畫家朱先仙人生首展登場，如同品嚐一杯柯夢波丹雞尾酒。記者宋健生/攝影
美女畫家朱先仙人生首展登場，如同品嚐一杯柯夢波丹雞尾酒。記者宋健生/攝影

東海大學 太陽

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