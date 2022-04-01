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工具機公會推後山計畫 花工智慧機械人才培育中心揭牌

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
台灣工具機公會推動「後山計畫」有成，花蓮高工智慧機械人才培育中心揭牌運作。上銀科技提供
台灣工具機公會推動「後山計畫」有成，花蓮高工智慧機械人才培育中心揭牌運作。上銀科技提供

台灣工具機暨零組件公會推動「後山計畫」有成，與教育部育才平台中區執行辦公室(雲科大)遠赴花蓮高工設立的「智慧機械人才培育中心」正式揭牌運作，希望透過產官學及在地教育單位，同心齊力為培育台灣優秀工業人才做努力。

「後山計畫」緣起於2020年，工具機公會積極鏈結虎科大與花工推動產學攜手專班，為工具機產業招募人才，當時公會產學委員會召集人林建佑(永詮機器總經理)親自訪視花工，接收到實習處主任陳文帆的陳情，希望擴充花工學生實作設備。

因此在公會理監事、會員廠商熱情響應下，獲得上銀科技（2049）的智慧六軸機器人及周邊3組、靄崴科技機電整合配電控制盤12套的捐贈，以及益詮精密捐贈車銑刀具一批。

雖然歷經疫情衝擊，產業缺工、缺料的挑戰，為了配合花蓮高工技術教學中心新大樓的落成，工具機公會力求捐贈設備快速落地建置完成，目前「智慧機器人」、「機電整合」兩個基地已正式啟用，進行學生實作培訓。

教育部產學連結育才平台中區執行辦公室主任廖年淼指出，歷年來花蓮高工無論在全國技能競賽以3金4銀3銅(奪牌數全國第二)，或是在工科技藝競賽勇奪5座金手獎5面優勝的佳績，都顯示花蓮高工教師團隊教學的熱忱與卓越。

廖年淼表示，相信未來「智慧機械人才培育中心」啟動後，更能發揮學生實作能量，一步一腳印縮短學用落差，讓學生擁有畢業即就業的實戰力。

花蓮高工實習處主任陳文帆說，希望透過產學攜手專班的推動，幫助必須同時兼顧升學與就業，或是面臨家庭環境有特殊狀況的學生，進入職場又有進修機會，讓地處偏鄉的花東學子也能適性揚才，成為產業的生力軍。

工具機公會產學委員會召集人林建佑讚許花蓮高工學生認真勤勉，幾次拜訪深受感動，特別指出在某次拜訪，當時高一的學生用最簡易人機介面的方式，操作上銀的機械手臂寫下「歡迎到花蓮高工」。

林建佑表示，機械產業不再是黑手產業，本著企業對於社會與教育的責任，期盼為國家培育出新世代智慧機械領域的人才。同時透過「往前一哩路」往國高中扎根。

誠如工具機公會理事長許文憲所說：「花工的優秀學子，是我們工具機產業，東方的一道曙光；埋下希望的種子，在台灣工業界發光發熱、茁壯成長。」

花蓮高工校長黃鴻穎感謝產業界，共同促成花工智慧機械人才訓練道場的成立，相信只要孩子們適性發展，加上學習態度良好，提早就業會比一般同齡學生還要有前景，並且能夠兼顧學業、專業與職業。

智慧機械 工具機 教育部

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