網購業機大增300% 遠百櫃姐美妝直播搶客

疫情時代來臨，遠百（2903）抓緊線上直播商機，培養櫃姐變身購物專家，面對直播鏡頭不害羞，羅列母親節必買清單，推出專屬直播價及加贈禮，鼓勵民眾在家購物免出門線上下單，網購業績大幅度提升300%。全台遠百也在母親節檔期同步在線上與實體通路加碼，共計檔期內有近百場美妝直播。

遠東百貨母親節前哨戰「粉漾馨情 美麗購物節」3月18日～4月13日登場，架好燈光、端出特惠組，一鍵按下直播後，櫃姐滔滔不絕拿出真本事吸客，除了誘人的商品折扣，也結合防疫推出養膚空空賞直播大獲好評。今年遠百桃園美麗購物節也與各大美妝品牌合作，舉凡Lancôme蘭蔻、Estee Lauder雅詩蘭黛、La Mer海洋拉娜、資生堂等知名品牌，將帶來更多優惠組合，讓民眾同步享優惠在家輕鬆下單，寵粉更加有新意。

本檔母親節在商品及促銷超值回饋信心下，遠百預估化妝品成長幅度逾6%、精名品更有10%以上，「美麗購物節」檔期預計6%以上成長，「媽咪我愛妳」母親節檔期則衝刺8%以上成長的業績目標。

媽媽在血拼，爸爸帶小朋友也能自得其樂，板橋大遠百今年於4月2日1F米蘭廣場，再度與「新北市玩具銀行」與「台灣玩具圖書館協會」共同產官合作，運用全國各地回收來的二手玩具，再生為有趣的闖關活動，讓大小朋友認識到玩具第二生命的意義。9F威尼斯廣場則邀請綠色和平組織，以輕鬆說故事的方式帶領小朋友，來分享海洋保育的重要性，透過故事當中失去家園的動物們，帶我們看見氣候變遷的演變。4月3日板橋大遠百邀請民眾一齊來響應環保，只需要帶一件想淘汰的棉舊衣服即可報名參加! 活動現場有【舊衣改造環保網袋】體驗活動。

此外，板橋大遠百4月8日至4月19日將於7F活動中心及B1綠洲區及手扶梯舉辦「2022韓風春之祭」韓國展，響應台灣大爆發的異國美食市場需求。集結上百種韓國美食商品及化妝品、伴手禮，要讓消費者滿足韓流購物慾。