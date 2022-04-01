萌寵經濟噴發 momo寵物用品檔期業績看增五成

全球萌寵經濟大爆發，寵物商機連年攀升。富邦媒（8454）受惠寵物用品買氣夯，旗下通路momo購物網今年單月業績突破1.2億，且有逐月增長之勢。富邦媒表示，強勁的成長動能來自站上寵物品牌的齊全度、寵物商品的規模性，加上週期購服務力的挹注，推動momo寵物商機持續擴大，近期推出的「momo線上寵物展」，預估帶動寵物相關商品買氣年增五成。

根據農委會寵物登記管理資源網統計，2021年全台貓狗新增登記數高達近23萬隻，加上萌寵在家的地位不斷提高，帶動寵物用品市場逐年擴大。富邦媒近年持續擴大寵物商品規模，至今累積破千家品牌、集結超過5.5萬件寵物商品，商品類別更橫跨寵物食品、零食保健、美容、玩具、外出等用品，可一站滿足飼主寵愛萌寵的各式需求。加上momo「速達服務」、「週期購」添助力，飼主免親自搬運大組數飼料罐頭、大體積用品玩具，便利度極高。

富邦媒根據站上銷售數字觀察，陪伴感十足的「汪星人」與「貓主子」為現代人飼養首選，帶動貓圈飼料佔寵物品類銷售佔比高達近五成，其中寵物食品也吹起「天然綠食尚」與「體重維持」風潮，可見飼主對寵物健康的重視。

另外，為替萌寵打造舒適活動空間，寵物用品亦是飼主鎖定購買商品。包括寵物飲水機也夯「濾淨功能」，相關商品買氣熱度高，而為能與萌寵長久相伴，寵物專用營養補給、保健食品及潔牙骨等亦備受消費者青睞。