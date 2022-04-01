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統一超小金雞星巴克今年底家數拚550店 堅持凍漲策略

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
彰化縣首家車道型服務的星巴克門市於今日開幕。圖/星巴克提供
彰化縣首家車道型服務的星巴克門市於今日開幕。圖/星巴克提供

統一超（2912）旗下小金雞台灣星巴克維持每年展店淨增加10%的速度，今年將持續穩健拓點。星巴克主管表示，4月底星巴克在台家數將超過530店，今年底預計挑戰550店。此外，相對於競爭同業路易莎、Cama撐不住原料飆漲，今年以來陸續調漲售價，台灣星巴克仍將繼續維持「凍漲」，背後原因主要來自母集團統一的堅持。

即便全球星巴克已吹起漲價風，就連星巴克總部在第1季也已宣告，考量咖啡豆飆漲、物價上漲、勞工薪資上漲等通膨壓力進逼下，預期未來幾個月將繼續調漲產品售價，不過，台灣星巴克則表示，「目前沒有漲價計畫」，不僅如此，還將深耕會員經濟，給予會員更升級的回饋。

星巴克主管表示，目前營收有五成來自會員貢獻，而會員營收更有70%來自最高級的金星會員，今年的主要策略仍是深耕會員經濟。星巴克的會員分為三個等級，包括新星級、綠星級、金星級，其中，金星級的會員占了整體會員人數的近二成，而新星級的占比則有六成以上。星禮程會員人數截至目前為止已突破270萬人，預估年底將來到290萬人。

星巴克主管表示，自去年星巴克瞄準更精準細緻的分眾化行銷，領先咖啡產業推出「星禮程金星禮」制度，使金星會員的星星兌換品項更多元化，從中杯飲品、食品、商品到居家調理咖啡品項等都能兌換。

星禮程在今年邁入第六年，星禮程金星禮則迎向二週年，星巴克尊寵會員也將再升級，以「創造更多樣化金星價值感體驗」為號召，從藝術表演、寫好字、花藝設計至創意咖啡饗宴，在4月到5月一連舉辦四場不同主題的跨界講座，而其中於5月27日舉辦的「歡迎光臨一夜星巴克餐廳-探究在地食材和咖啡創作滋味」，首度與極致深究在地食材變化的餐廳EMBERS合作，運用在地食材，搭配由星巴克開發出的創意咖啡飲料，探索咖啡與美食碰撞出的各種體驗。

星巴克 咖啡

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