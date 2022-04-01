快訊

連假前出包！台電送電異常害列車臨停 高鐵回應了

SCFI運價指數連11周下滑 跌幅收斂

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

最新出爐的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連十一周下滑，本周在上海半封城影響下，指數表現比市場預期還平穩，跌幅還較上周收斂，本周下跌85.36點，跌幅為1.93%，指數為4348.71點。其中，歐洲線的跌2.553%相對較大，其餘的跌幅都在1%區間。

中國大陸上海地區部分封城及停工，本周市場擔心運價會出現崩跌，然而，最近一周SCFI的運價下跌1.93%，較上一周的周跌幅為2.24%收斂。受到俄烏戰爭影響，3月歐洲線的跌幅最深達13%，美國線美西、美東表現很強勁，一個月下來跌幅僅2.39%及2.65%。

至於3月SCFI的周跌幅為8.39%，而且是出現連11周下滑，不過就目前運價表現，在淡季期間這樣表現，代表貨櫃輪的需求很強勁，平均運價較去年同期呈現大幅成長，法人推估貨櫃三雄包含長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）等第一季獲利都可望大幅超越去年同期。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達6,425美元，較前一周下跌168美元，跌幅2.55%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達6,839美元，較前一周下跌82美元，跌幅1.18%；遠東到美西每FEU(40呎櫃)達到7,916美元，較前一周下跌44美元，跌幅0.55%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達到10,395美元，較前一週下跌109美元，跌幅1.04%。

至於近洋線方面，遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一周持平；遠東到東南亞較前一周下跌13美元，遠東到韓國等運費較前一周下跌4美元。

上海

延伸閱讀

滬官方首認防疫不到位 胡錫進：不接受上海成第二個香港

熱線不通 上海居民紛實名發帖求助 很快獲回應

陸疫情升溫上海封城　方芳芳定居當地曝生活現況

上海全域靜態管理 日月光：生產不受影響

相關新聞

長榮鋼改選名單出爐 殷琪陣營入列哥哥派團隊

長榮集團控股公司長榮國際日前變天，由大房二子張國明、三子張國政及二房張國煒母親等泛弟弟派聯盟奪得4席過半席次，贏了哥哥派...

震撼！長榮鋼經營權之爭 大陸工程支持現任經營團隊

長榮鋼的經營權開戰，從董事名單看起來，兩方積極爭取的大陸工程殷琪，從提名的名單來看，目前還是選擇跟原來公司派合作，維達開發(股)公司李孟玲由現任經營團隊提名，6月10日股東會兩邊將爭搶董事席次，恐怕還有一場大戰要戰。

唐獎得主查爾斯．迪納雷羅的生物藥 獲EMA核為新冠新藥

唐獎教育基金會今（1）日宣布，一年一度、世界規模最大的國際生醫盛會—「實驗生物學國際組織」（Experimental B...

統一超小金雞星巴克今年底家數拚550店 堅持凍漲策略

統一超（2912）旗下小金雞台灣星巴克維持每年展店淨增加10%的速度，今年將持續穩健拓點。星巴克主管表示，4月底星巴克在...

新聞台YouTube直播喊卡 授權不對等引系統商不滿

三立、東森和TVBS新聞4月起陸續暫停YouTube平台24小時直播，業界人士分析，新聞台對系統業者收取高額授權費，卻把...

台南鐵路地下化專案全新餘屋市府決標售 今起受理投標

市府都發局辦理「鐵路地下化工程」專案全新餘屋公開標售，今天起到4月28日上午8點受理投標，位於崇賢路三段、面積29.79...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。