SCFI運價指數連11周下滑 跌幅收斂

最新出爐的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連十一周下滑，本周在上海半封城影響下，指數表現比市場預期還平穩，跌幅還較上周收斂，本周下跌85.36點，跌幅為1.93%，指數為4348.71點。其中，歐洲線的跌2.553%相對較大，其餘的跌幅都在1%區間。

中國大陸上海地區部分封城及停工，本周市場擔心運價會出現崩跌，然而，最近一周SCFI的運價下跌1.93%，較上一周的周跌幅為2.24%收斂。受到俄烏戰爭影響，3月歐洲線的跌幅最深達13%，美國線美西、美東表現很強勁，一個月下來跌幅僅2.39%及2.65%。

至於3月SCFI的周跌幅為8.39%，而且是出現連11周下滑，不過就目前運價表現，在淡季期間這樣表現，代表貨櫃輪的需求很強勁，平均運價較去年同期呈現大幅成長，法人推估貨櫃三雄包含長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）等第一季獲利都可望大幅超越去年同期。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達6,425美元，較前一周下跌168美元，跌幅2.55%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達6,839美元，較前一周下跌82美元，跌幅1.18%；遠東到美西每FEU(40呎櫃)達到7,916美元，較前一周下跌44美元，跌幅0.55%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達到10,395美元，較前一週下跌109美元，跌幅1.04%。

至於近洋線方面，遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一周持平；遠東到東南亞較前一周下跌13美元，遠東到韓國等運費較前一周下跌4美元。