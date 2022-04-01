智崴飛行劇院推《阿拉丁》 搶兒童節連假商機
2022年春暖花開之際，智崴集團（5263）轄下i-Ride飛行劇院規劃全新企劃「春天的魔幻飛行」，首波推出《阿拉丁–神燈精靈的婚禮任務》於今（1）日上映。在世界經典作品中注入全新觀點，將讓觀眾感受到現在生活中的既視感，幽默詼諧又充滿刺激。
i-Ride飛行劇院以5D體感飛行設備及沉浸式體驗的優勢，將中東特色場景原裝座落於劇院現場，並以全新文本《阿拉丁–神燈精靈的婚禮任務》故事展開，打造密室任務空間，邀請玩家協助阿拉丁尋找重要的婚禮寶石，任務成功後再搭上飛天魔毯，在神燈精靈的引領下飛上雲端，穿越荒漠及綠洲，遇到各種驚險又刺激的場面，令玩家驚呼「和進擊的巨人一樣好玩！」。
家喻戶曉的《阿拉丁》，文本源自於世界經典名著《一千零一夜》，在全球橫跨世代翻演成不同舞台劇、音樂劇，其中電影版本已在全球票房飆破300億元，廣受大小朋友的喜愛。i-Ride飛行劇院推出的《阿拉丁–神燈精靈的婚禮任務》，以貼近民眾生活日常的角度詼諧切入。婚禮將至的阿拉丁，居然在前一晚High翻天的單身派對睡過頭，接到公主奪命連環call…故事從此揭開驚險序幕。
另外「春天的魔幻飛行」企劃第二波將於4月下旬推出神祕彩蛋，智崴集團表示，第二波的神秘彩蛋會與過往飛越系列影片有很大的不同，我們期待能帶領台灣觀眾，飛出我們所熟悉的舒適圈，認識更多元的文化風景，敬請大家期待。
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