唐獎得主查爾斯．迪納雷羅的生物藥 獲EMA核為新冠新藥

唐獎教育基金會今(1)日宣布,一年一度、世界規模最大的國際生醫盛會—「實驗生物學國際組織」(Experimental Biology, EB)4月2日起一連四天在美國費城召開,唐獎得主查爾斯·迪納雷羅受邀於EB演講,並將宣布生物製劑「Anakinra」獲EMA核為Covid-19治療。

唐獎教育基金會表示,今年EB的重頭戲之一「唐獎講座( Tang Prize Lecture)」特別邀請到2020年唐獎生技醫藥獎得主查爾斯·迪納雷羅(Charles Dinarello),以「介白素-1,發炎性疾病中的主要細胞激素(IL-1 as the Master Cytokine for Inflammatory Diseases)」為題發表演說。

查爾斯·迪納雷羅更將於會中宣布一項令人振奮的好消息,其研發阻斷介白素-1的生物製劑—「Anakinra」,已通過第三期臨床試驗及歐洲藥品管理局(European Medicines Agency, EMA)許可,正式成為治療Covid-19的新藥,並介紹新口服生物製劑OLT1177。

自2015年EB首度於議程新增「唐獎講座」,查爾斯·迪納雷羅已是第7位在EB年會上演講的唐獎生技醫藥得主。在錢煦院士主持下,查爾斯·迪納雷羅將透過視訊,分享40多年來投入介白素-1的研究歷程與疾病治療成果,從1943年醫學界開始研究感染與發燒間關係的歷史背景說起,向EB與會者介紹介白素-1家族,並著重介紹阻斷介白素-1之生物製劑的臨床開發,成功控制許多急性和慢性之發炎性疾病,如自體免疫疾病、痛風、糖尿病及癌症等。

查爾斯·迪納雷羅表示,近幾年Covid-19造成全球相當驚人與悲慘的死亡人數,因此各界無不全力投入治療 COVID-19重症的藥物研發,經過臨床試驗,重組的介白素-1抗體拮抗劑—「Anakinra」能透過減緩發炎降低住院、呼吸衰竭和死亡比例,使更多患者完全康復,因而得EMA獲准。

查爾斯·迪納雷羅非常看好介白素-1阻斷療法的發展前景,因為新興藥物的蓬勃發展,使其以不同機制被應用在越來越多疾病中。因此,他亦將在演講中介紹口服新藥OLT1177,一種NLRP3發炎體抑制劑,其能有效且安全的降低患者體內過高的乙型介白素-1(IL-1β),在痛風及心臟衰竭中已被證實有效,不再只能倚靠注射治療是此療法的一大進展。Dr. Dinarello認為細胞激素生物學仍有巨大的發展性,介白素-1只是個起點,希望EB與會者在聽完演講後能得到啟發,也鼓勵更多人去思考細胞激素生物學的重要性。

2020年唐獎生技醫藥獎頒發給三位促成細胞激素成為生物製劑之作用標的,用以治療發炎性疾病的醫學教授:美國的查爾斯·迪納雷羅(Charles Dinarello)教授、英國的馬克·費爾德曼(Marc Feldmann)教授及日本的岸本忠三(Tadamitsu Kishimoto)教授,他們分別發現細胞激素中介白素-1(IL-1) 、腫瘤壞死因子(TNF)及介白素-6(IL-6)在發炎反應中的關鍵性。而作用於這三者的生物製劑則是當今許多發炎性疾病患者仰賴的藥物,包括類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎,心肌梗塞、糖尿病及癌症,並得以降低新冠肺炎重症死亡。

查爾斯·迪納雷羅從1971年著手純化人類白血球中的白血球致熱原,歷經6年研究發現兩種會引起發燒的分子,被稱為IL-1α以及IL-1β,並在1977年發表在美國國家科學院院刊,就此為細胞激素研究樹立突破性里程碑。經歷早期人體實驗過後,細胞激素療法發展方向就從「給予細胞激素」轉為著重在「抑制細胞激素」,他發現IL-1的過量產生會引發疾病,而IL-1Ra會抑制IL-1α和β並阻斷IL-1R的訊息傳遞。如今已發展的生物製劑藥品包括Anakinra、Canakinumab以及口服生物製劑OLT1177…等。