油價持續上漲國內線機票4月30日起調漲 平均漲幅4.6%

油價持續上漲，國內航空燃油連續三個月平均價格已達國內航線運價調漲門檻，航空業者依規定調整國內航線全額客運票價，預計4月30日起生效，平均漲幅約4.6%。

交通部民航局今日表示，國內航線票價曾於2014年全面調整，當時亦同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續三個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應之運價。由於國際燃油價格持續上漲，今年2至4月中油公告之國內航空燃油平均價格（每公升23.79元）已高於國內航線運價調漲之門檻（每公升21.74元），各航空公司依交通部所核定運價上、下限調漲全額票價，並將自4月30日起生效。

民航局說，此次調整距上一次（2021年7月30日）已九個月，各航線將恢復2015年10月29日前之全額票價，各航線平均漲幅約4.6%（平均調漲91元）。

配合票價調整，旅客如以調整前之票價購買4月30日（含）以後出發航班機票，須依所購機票條款及航空公司規定補差價，民航局已請航空公司應充分揭露相關資訊並妥處旅客機票事宜，旅客亦可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。