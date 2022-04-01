遠百母親節檔期 有望業績目標衝刺成長10%
遠百（2903）母親節檔期「歡馨獻禮 媽咪我愛你」預計從4月14日至5月10日登場，遠百表示，延續「粉漾馨情 美麗購物節」採購熱潮，「媽咪我愛妳」檔期在五倍券和促銷帶動下，有望衝刺成長一成的業績目標。
遠百母親節前夕推出百貨服飾滿5,000元送500元，台中大遠百國際精品首18日滿20,000元送1,000元，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百首18日國際名品單筆滿10,000元送1,000元，保健器材、大家電滿額10%高回饋。
遠百表示，4月14日至4月30日全館使用紙本振興五倍券支付，單筆滿3,000元送100元，可以累贈，抵用券於5月11日前百貨服飾消費時十足抵用，超市、餐飲、書局及部分專櫃除外。
紅利回饋的部份，母親節期持HAPPY GO卡和身分證件即可申辦點數換現金紅利，200點贈100元紅利券、500點換250元紅利券、1,000點換500元紅利券，依此類推，點數越多換越多。紅利券5月11日前在百貨服飾消費時十足抵用。HAPPY GO Pay另有加碼，打開HAPPY GO APP使用HAPPY GO Pay獨享當日單筆刷5,000元送200元、單筆刷30,000元送1,000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言