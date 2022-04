遠百母親節檔期 有望業績目標衝刺成長10%

遠百(2903)母親節檔期「歡馨獻禮 媽咪我愛你」預計從4月14日至5月10日登場,遠百表示,延續「粉漾馨情 美麗購物節」採購熱潮,「媽咪我愛妳」檔期在五倍券和促銷帶動下,有望衝刺成長一成的業績目標。

遠百母親節前夕推出百貨服飾滿5,000元送500元,台中大遠百國際精品首18日滿20,000元送1,000元,遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百首18日國際名品單筆滿10,000元送1,000元,保健器材、大家電滿額10%高回饋。

遠百表示,4月14日至4月30日全館使用紙本振興五倍券支付,單筆滿3,000元送100元,可以累贈,抵用券於5月11日前百貨服飾消費時十足抵用,超市、餐飲、書局及部分專櫃除外。

紅利回饋的部份,母親節期持HAPPY GO卡和身分證件即可申辦點數換現金紅利,200點贈100元紅利券、500點換250元紅利券、1,000點換500元紅利券,依此類推,點數越多換越多。紅利券5月11日前在百貨服飾消費時十足抵用。HAPPY GO Pay另有加碼,打開HAPPY GO APP使用HAPPY GO Pay獨享當日單筆刷5,000元送200元、單筆刷30,000元送1,000元。