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遠百母親節檔期 有望業績目標衝刺成長10%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

遠百（2903）母親節檔期「歡馨獻禮 媽咪我愛你」預計從4月14日至5月10日登場，遠百表示，延續「粉漾馨情 美麗購物節」採購熱潮，「媽咪我愛妳」檔期在五倍券和促銷帶動下，有望衝刺成長一成的業績目標。

遠百母親節前夕推出百貨服飾滿5,000元送500元，台中大遠百國際精品首18日滿20,000元送1,000元，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百首18日國際名品單筆滿10,000元送1,000元，保健器材、大家電滿額10%高回饋。

遠百表示，4月14日至4月30日全館使用紙本振興五倍券支付，單筆滿3,000元送100元，可以累贈，抵用券於5月11日前百貨服飾消費時十足抵用，超市、餐飲、書局及部分專櫃除外。

紅利回饋的部份，母親節期持HAPPY GO卡和身分證件即可申辦點數換現金紅利，200點贈100元紅利券、500點換250元紅利券、1,000點換500元紅利券，依此類推，點數越多換越多。紅利券5月11日前在百貨服飾消費時十足抵用。HAPPY GO Pay另有加碼，打開HAPPY GO APP使用HAPPY GO Pay獨享當日單筆刷5,000元送200元、單筆刷30,000元送1,000元。

遠百 五倍券 母親節

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