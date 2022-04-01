長榮鋼改選名單出爐 殷琪陣營入列哥哥派團隊

長榮集團控股公司長榮國際日前變天，由大房二子張國明、三子張國政及二房張國煒母親等泛弟弟派聯盟奪得4席過半席次，贏了哥哥派大房長子張國華。但新一回合角力已開始，張國華接受媒體專訪向弟弟們喊話「好好來談」之際，長榮鋼鐵3月21日已公告將提前約半年、在6月的股東常會，全面改選董事；由於此役勝敗，攸關明年長榮航空的經營權之爭，目前兄弟兩派都在拉攏大股東、欣陸投控董事長殷琪支持。

長榮鋼鐵要改選7席董事（含3席獨立董事），自3月22日至31日受理股東提案暨董事候選人提名，今天兩派名單出爐，殷琪陣營的代表，由現任經營團隊、即哥哥派所提名。欣陸投控對此表示，不清楚也不評論。

根據公告，哥哥派的名單為現有董事會提名，即現任經營團隊的7席董事，包括現任董事林耿立、柯麗卿、長榮物流、維達開發公司李孟玲，獨立董事的部分，分別為華騰會計師事務所律師李冠賢、雙榜法律事務所主持律師連元龍及大成台灣律師事務所律師蔣瑞琴。其中，李孟玲即是殷琪陣營代表。

弟弟派共提名8席。其中張國明提名6席，3席一般董事分別為長榮國際、凱明投資及鄭深池，3席獨立董事是中菲行前執行長林天送、誠正聯合會計師事務所會計師林淑玲、博新法律事務所主持律師陳筱屏。張國政則提名2席一般董事，為富好投資、正好開發。

熟悉經營權的律師說，根據年報，長榮國際目前持有長榮鋼鐵21.69%，大房三兄弟每人各持有長榮鋼5.95%。弟弟派的張國明、張國政可掌握股權約33.59%，而哥哥派在失去長榮國際後，可掌握的股權約21%，但殷琪所屬的大陸工程、台橡、維達等公司，也持有12%。「目前看來殷琪站在哥哥派這邊，雙方旗鼓相當，都在33%上下，很有得拚！」市場人士說，接下來勢必展開委託書大戰。

而長榮鋼這一役，則攸關長榮航空經營權。律師分析，由於長榮鋼鐵是長榮航空的第四大股東，哪一派拿下長榮鋼鐵，在明年長榮航空改選中，可掌握的股權就會增加，勝算也會提高；哥哥派在長榮航股權較弱，若能拿下長榮鋼鐵，更有一搏的機會。