真的愈打愈熱！央行升息、五都3月買氣寫新高

台北、桃園、台中、台南、高雄公布今年3月買賣移轉棟數，雖然內政部重手打炒房，央行升息、五都買氣仍較去年同期增加，合計五都3月買賣移轉量共18,851棟，月增61%，年增12%，為11年來同期新高。

不僅如此，總計今年Q1五都的買賣移轉量48,327棟，較去年同期量增約3%，棟數亦創近11來的Q1同期最佳。

台灣房屋集團資深經理陳定中表示，3月各都的買賣移轉量主要反應二月以前的交易量，不少屋主趕在過年購屋，但交屋時程受假期影響，延遲到了年後的3月，使3月的買賣移轉量，在遞延交屋潮的挹注下較前月暴衝。

觀察各都的同期表現，桃園、台中與高雄，不論是3月單月還是整個Q1，都聯袂寫下近11年來的同期最大量！台南更直接改寫升格12年來的史上巨量！顯示今年開年的市場熱度仍趨於火燙。

陳定中指出，雖然政府相關單位近兩年來，頻頻出手打炒房、斷金流，但是通膨加劇、物價上漲，讓有購屋需求的民眾，擔心現在不買，以後更貴，因此加速出手；此外，3月中旬升息的影響，最快要到4、5月的買賣移轉才會反映，也因此使3月的量能居高不下。