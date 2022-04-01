快訊

彰化監獄有確診者足跡 暫停接見送飲食10天

郭台銘回應第4劑疫苗採購 自曝最近檢查出這個病

日本合利他命宣布台灣子公司成立 即起正式營運

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

日本合利他命製藥今（1）日宣布，在台灣成立子公司-合利他命藥品股份有限公司，並於即日起正式開始營運。

日本合利他命製藥於2021年 4 月開始獨立營業前，隸屬於日本武田藥品旗下的消費者保健部門。透過與台灣武田藥品工業股份有限公司的合作夥伴關係，合利他命早已進入台灣市場，銷售如合利他命®強效錠（Alinamin EX Plus）等產品。然而為了更靈活地因應亞洲的醫療保健需求，並進一步拓展合利他命的產品和服務，日本合利他命正式在台灣新設子公司。

合利他命藥品股份有限公司董事長楊博文表示，很高興作為日本合利他命製藥的獨立子公司開展業務。合利他命是一個具有高知名度的品牌，在台灣擁有忠實的客戶群。台灣公司目標與日本母公司相同，就是為客戶提供優質的產品和無與倫比的服務。

合利他命藥品將作為一家本地企業在台灣發展壯大，以回應台灣消費者長久以來的支持與信賴。同時，合利他命更將立足台灣，進一步拓展亞洲市場，透過提供優質的產品和服務以及值得信賴的資訊，為民眾的健康做出貢獻。

日本 和服

延伸閱讀

「醇」天然美顏寶石 大人氣日本覆盆莓優格酒限定上市

劍指中國 日菲9日首場2加2會談強化合作

日本「18歲成年」施行 民法時隔146年變更

來去日本福岡住公園！睡夢幻球型帳篷、享受文青風大浴場

相關新聞

震撼！長榮鋼經營權之爭 大陸工程支持現任經營團隊

長榮鋼的經營權開戰，從董事名單看起來，兩方積極爭取的大陸工程殷琪，從提名的名單來看，目前還是選擇跟原來公司派合作，維達開發(股)公司李孟玲由現任經營團隊提名，6月10日股東會兩邊將爭搶董事席次，恐怕還有一場大戰要戰。

台南鐵路地下化專案全新餘屋市府決標售 今起受理投標

市府都發局辦理「鐵路地下化工程」專案全新餘屋公開標售，今天起到4月28日上午8點受理投標，位於崇賢路三段、面積29.79...

優比速近六成飛機給它修！長榮航太靠「白紙育才術」稱霸

疫情之下，原本繁忙的機場，顯得格外冷清，但桃園機場的飛機維修棚廠內，卻異常熱絡。

高雄首創企業安家平台 釋地解決企業員工住宅需求

南部S科技廊帶漸成形，因應國際大廠進駐高雄衍生員工居住需求，高雄市政府訂定企業安家住宅申請協助及整平台作業要點，即起對具...

嘉義科園區諮詢委員名單曝光 蘇揆後天揭牌籌備辦公室

嘉義科學園區選址台糖太保農場，行政院長蘇貞昌去年9月視察用地宣布，年底核定85億元開發預算，科技部南科管理局目前展開環評...

圖解新聞／租屋補貼資格放寬 這50萬戶裡有你嗎？

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。今天的圖表帶你看租金補貼變革。行政院昨宣布「300億元中央擴大租金補貼專案」，租金補貼戶數增至50萬戶，對各族群補貼金額給予1.2倍至1.8倍加碼，總經費從目前每年57億元增加至300億元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。