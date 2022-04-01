日本合利他命宣布台灣子公司成立 即起正式營運

日本合利他命製藥今（1）日宣布，在台灣成立子公司-合利他命藥品股份有限公司，並於即日起正式開始營運。

日本合利他命製藥於2021年 4 月開始獨立營業前，隸屬於日本武田藥品旗下的消費者保健部門。透過與台灣武田藥品工業股份有限公司的合作夥伴關係，合利他命早已進入台灣市場，銷售如合利他命®強效錠（Alinamin EX Plus）等產品。然而為了更靈活地因應亞洲的醫療保健需求，並進一步拓展合利他命的產品和服務，日本合利他命正式在台灣新設子公司。

合利他命藥品股份有限公司董事長楊博文表示，很高興作為日本合利他命製藥的獨立子公司開展業務。合利他命是一個具有高知名度的品牌，在台灣擁有忠實的客戶群。台灣公司目標與日本母公司相同，就是為客戶提供優質的產品和無與倫比的服務。

合利他命藥品將作為一家本地企業在台灣發展壯大，以回應台灣消費者長久以來的支持與信賴。同時，合利他命更將立足台灣，進一步拓展亞洲市場，透過提供優質的產品和服務以及值得信賴的資訊，為民眾的健康做出貢獻。