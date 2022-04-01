連假北市環保局加強掃墓公車場站防疫 守護民眾健康

清明連假到來，因應掃墓人潮，台北市環保局配合市府啟動的免費掃墓公車服務，加強各線停靠站防疫消毒；另於連假期間也規劃人力，持續執行交通場站等十大人潮易聚集之場所防疫消毒作業，守護民眾健康。

為方便民眾清明掃墓祭祖，台北市政府今年援例提供免費掃墓公車服務，環保局配合市府政策，於掃墓公車崇德線、木柵線、南港線、陽明山線及軍人公墓線停靠站，加強周邊防疫消毒，維護民眾安全，安心掃墓。

環保局表示，近期國內新冠肺炎確診個案遽增，該局仍持續針對北市十大公共場域，包含防疫旅館、捷運站、公車調度站、計程車休息站、交通樞紐、機關、公園、夜市、商圈、百貨公司等人潮聚集處執行消毒作業，並配合衛生單位調查結果通知，即時辦理確診個案足跡周邊50公尺戶外公共場所環境消毒作業，統計2021年至今，共計動員逾2萬人次，完成消毒作業逾2萬1,000處次，消毒面積超過1,500萬平方公尺。

環保局提醒，疫情當前，個人防疫工作不能輕忽，民眾在公共區域活動時務必做好個人防疫措施，落實戴口罩、保持社交距離及勤洗手等個人衛生防護，保護自己也保護他人。